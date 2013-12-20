السعودية خارج "ستار أكاديمي" والجمهور يشكك بالنتيجة!

مع خروج أيّ طالب من المنافسة، يعود الهجوم ليشتدّ على إدارة "ستار أكاديمي"، خصوصاً على مديرة الأكاديميا كلوديا مرشيليان، التي نالت هذه المرّة النصيب الأكبر، عبر تشكيك البعض بنتيجة التصويت، معتبرين أن خروج المشترك السعودي عبدالله عبد العزيز في هذا الوقت ليس سوى ظلم، وبأنه بات واضحاً أنّ الفائز سيكون من الجنسيّة المصرية.

وبما أن عبدالله كان يُعتبر "دينامو" الأكاديميا، رأى البعض أنّ وضعه في المنافسة مع رنا لا يجوز، وبأنّ الأكاديميا والمسرح سيفتقدان ما يملكه هذا الشاب من حضور وصوت خليجيّ مميّز، بالرغم من أنّه كان حتمياً خروج واحد منهما؛ وهو ما حسمه الجمهور بالنتيجة التي جاءت لصالح رنا بنسبة 53.03 في المئة.

ماذا سقط من مايا؟

وبالعودة إلى حلقة البرايم التي كانت الفنانة مايا دياب ضيفتها، نجد أن نجمتنا قد سحرت الموجودين والمشاهدين بإطلالاتها الثلاثة، ونالت ثناء الجمهور والحضور على أدائها وملابسها اللافتة، فلقّبها البعض بـ"ليدي غاغا" لبنان، خصوصاً أنّها رسمت لنفسها خطاً يختلف عن باقي الفنانات.

مايا أطلّت مع جان بأغنية "دابوا عينيك"، ومع رنا بأغنية "شكلك ما بتعرف". وكعادتها في السعي إلى الخروج عن المألوف، أطلقت مايا أغنيتها الجديدة "أيوَه"، ضمن استعراض راقص. وبعد الانتهاء من وصلتها الأخيرة، وسؤال هيلدا لها عن رأيها بالطلاب، سقط من مايا شيء ما سهواً، وهي على الهواء مباشرة، ولربما كان "خاتماً أو حلقاً". ولكن مايا وهيلدا أكملا الكلام بشكل عاديّ، كي لا ينتبه إلى ما سقط أحد. ثمّ قام أحد العاملين بالبحث عمّا وقع من مايا، وتمّ إيجاده.

كما حلّ نجم الراي الجزائري الشاب فوديل ضيفاً في سهرة البرايم 13، واجتمع مع سكينة وزينب من المغرب بأغنيتي "عبد القادر" و"Tellement je t’aime"، وأطلّ منفرداً بأغنية "Je veux vivre"، مضفياً جواً من الحماس والفرح على المسرح. "فوديل" وجّه تحيّة باللهجة اللبنانيّة إلى الجمهور قائلاً: "كيفكم اشتقتلكم"، كما أضاف أن نجاح الفنان يتطلّب الثقة بالنفس، وتقديم أغانٍ ناجحة، وأن تقف وراءه إدارة جيّدة.

جمهور كبير في الستوديو

ولا بدّ من التنويه بأنّ الجمهور الحاضر كان يملأ المدرجات بحماسة كبيرة داخل الستوديو، حيث حضر عدد كبير من فانز الفنانة مايا دياب، وحملوا صورها، وهتفوا لها، وكانوا مع كلّ إطلالة لها يهتفون بمحبّة لها ويصفقون، فيما كانت بدورها تبادلهم الودّ، وهي على طبيعتها وقربها من الطلاب، على عكس الكثير من الفنانات.

ويعدّ هذا البرايم من أقوى سهرات ستار أكاديمي، بفضل ما تضمّنه من إبهار في اللوحات الاستعراضية، وقد حوّل مسرحه هذه المرّة إلى غابة من الأسود تربّع على عرشها عبدالله في لوحة الـ"Lion king" ، وغنّى "دقّ هيوا"، لتطلّ بعدها سكينة في لوحة "السجن" وأغنية "Something gotta hold of me"، ورنا في لوحة "الأمل" وأغنية السيّدة فيروز "إيه في أمل".

أما محمود وزينب فعادا بنا إلى زمن الفنّ الجميل، ضمن لوحة قدّما فيها ديو أغنية "تعالي أقولك" للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ والمطربة القديرة شاديا، لتعود زينب وتقدّم الفقرة الطربيّة وأغنية السيّدة أم كلثوم "حبّ إيه".

وبأجمل أغنيات النجم المصري عمرو دياب، أطلّ محمود وجان في ميدلي أغنيات: "مالو، حبيبي ولا على بالو، وبناديك تعالا".

هدوء اللجنة

لأوّل مرة، لوحظ هدوء تام بين أعضاء اللجنة، الذين لم يتبادلوا أطراف الحديث، كما هي العادة في كلّ حلقة، وهو ما لم يمنع اندهاش كلوديا وخليل بصوت زينب، خلال أدائها أغنية "حب إيه".

إذا، مع خروج عبدالله من سهرة البرايم البرايم الـ 13، تنحصر المنافسة بين الطلاب الخمسة الباقين ليتم اختيار نجم واحد بعد أسابيع.

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