قراء"سيدتي نت":نور الفنانة التركية الأكثر رشاقة وأنوثة

فازت الممثلة التركية سونجول أودين الشهيرة بنور والتي يصل طولها إلى 170 سم، بلقب الفنانة التركية الأكثر رشاقة وجاذبية في العالم العربي باستفتاء "سيدتي نت" بنسبة تصويت عالية جداً بلغت (28،46%) تجاوزت بها زميلاتها اللواتي أتينّ بعدها بنسبة أصوات لا بأس بها، خاصةً زميلتها هازال كايا الشهيرة بفريحة التي يصل طولها إلى 158 سم، والتي احتلت المركز الثاني بنسبة تصويت بلغت12،43%، تلتها في المركز الثالث الممثلة بيرين سات الشهيرة بسمر التي يصل طولها إلى 164 سم بنسبة تصويت ضئيلة وصلت إلى 9،06%.

واحتلت المركز الرابع الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام البالغ طولها 174 سم، وبنسبة تصويت ضئيلة لا تتناسب وشعبيتها العريضة في العالم حيث بلغت 7،51%، وجاءت في المرتبة الخامسة الممثلة توبا بيوكستون البالغ طولها 172 سم بنسبة تصويت مفاجئة جداً بلغت 6،6%، بالرغم من شعبيتها الكبيرة في العالم العربي وتهافت المعلنين العرب على التعاقد معها لتنشيط مبيعات منتجاتهم في الشرق الأوسط.

أما المراتب الأخيرة فجاءت على الشكل التالي:

المركز السادس: ميرفي بولغور الشهيرة بزينب في (عودة مهند).

المركز السابع: أويكو كاراييل الشهيرة بجميلة في (عودة مهند).

المركز الثامن: بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم في (حريم السلطان3و4).

المركز التاسع: نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران في (حريم السلطان).

المركز العاشر: بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة في (القبضاي).

يذكر أنّه في الأيام الأولى من الاستفتاء، احتلت المركز الأول مريم أوزيرلي، ثم نشط فانز بيرين سات وأزاحها إلى المركز الثاني ثم فجأة برزت بقوة لافتة سونجول أودين لتحتل المركز الأول متفوقة على زميلتيها، واستمرت نسبة تصويتها بالتزايد يوماً بعد آخر، وتلتها مبكراً بالمركز الثاني وثبتت عليه واستقرت لفترة طويلة هازال كايا الشهيرة بفريحة.

يذكر أن سونجول تفوز للمرة الخامسة باستفتاء جماهيري في "سيدتي نت"، حيث فازت لأول مرة بلقب الممثلة التركية الأكثر جمالاً وشعبية، وفازت للمرة الثانية مع كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند شريكها ببطولة مسلسل "نور" بالثنائي التركي الرومانسي الأكثر نجاحاً، وفازت للمرة الثالثة باستفتاء "أشهر وأنجح أم في الدراما التركية"، وفازت للمرة الرابعة في رمضان 2013 الفائت بالمركز الأول بلقب أفضل ممثلة درامية في عام 2013 عن دورها في المسلسل المصري "تحت الأرض" متفوقة على الممثلات العربيات، وفازت اليوم باستفتاء "الممثلة التركية الأكثر رشاقة وجاذبية".

صوتوا لنجومكم المفضلين للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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