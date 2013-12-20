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الأمير Charles‏ يكرم Adele

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الأمير Charles‏ يكرم Adele الأمير Charles‏ يكرم Adele

الجمعة 20-12-2013 16:17

بيروت – سيدتي نت

منح الأمير Charles‏ النجمة البريطانية Adele وسام "MBE"، تقديراً لعطاءاتها في مجال الموسيقى.
Adele البالغة من العمر 25 عاماً، والحائزة على أكثر من جائزة، منها الـOSCAR عن أغنية "Skyfall" كأفضل أغنية للعام الماضي، قلدّها الأمير Charles شخصياً وسام MBE في القصر الملكي في بريطانيا.
وعند نهاية مراسم الاحتفال، قالت Adele وهي ضمن قائمة النجوم الأعلى أجراً، من الذين لم يتجاوزوا سنّ الثلاثين، إنه شرف لها حصولها على هذه الجائزة، وإنها فخورة بلحظة وجودها مع أشخاص ملهمين لها، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.
ووسام "MBE" هو جائزة شهامة تمنحها المملكة البريطانية تقديراً لعطاءات الأشخاص المدنيين والعسكريين في بريطانيا.
يذكر أن Adele لديها طفل في العام الأول من عمره، من حبيبها Simon Konechi، الذي انفصلت عنه قبل أسابيع عدة من حصولها على هذه الجائزة، بسبب علاقة حميمة جمعته بـLady gaga.

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