الموسيقار رفض إعادة المال لنجوى فهدّده شقيقها فهل يتدخّل القضاء؟

على خلفية التهديد الذي تعرّض له الموسيقار ملحم بركات من قبل نقولا شقيق الفنانة نجوى كرم، والذي دفع الأول الى التقدم بشكوى ضده في مخفر ريفون حيث مقر اقامته، أقفل أبطال القصة هواتفهم، ويبدو أنّ أحداً منهم لا يريد التحدث في هذا الموضوع وتوضيح حقيقة ما جرى.

مصادر مقربة من نجوى كرم أكّدت لـ"سيدتي نت" "أنّ الموسيقار كان قد استدان حوالي نصف مليون دولار أميركي من نجوى خلال الجولة الفنية التي قاما بها في أميركا قبل سنتين. يومها أخبرت نجوى ملحم انها تستثمر أموالها في شراء العقارات في أميركا وأنّ العمل في هذا المجال مربح ويدر المال الوفير ، فما كان من ملحم بركات إلا أن طلب منها أن تعطيه مبلغ نصف مليون دولار لعدم وجود مثل هذا المبلغ في حوزته، ووعدها بأن يعيده اليها عندما يعودان الى بيروت. يومها اشترى بركات بالمال مساكن جاهزة ولكنه لم يف بوعده ولم يعد المال الى نجوى برغم من مطالبتها به أكثر من مرة ولكن لا فائدة".

ويتابع المصدر" منذ تلك الفترة بدأ ملحم بركات بإشاعة أخبار عن نجوى تطال حياتهما الشخصية وعن علاقة عاطفية تربط بينهما وصلت الى حد التلميح بوجود مشروع زواج بينهما، لكن نجوى لم ترد عليه لأنها اعتبرت أنّ التحدث في الموضوع حساس جداً ويطال شرفها وكرامتها وهي لا تريد ان تدخل معه في سجال حوله. ولكن يبدو انه طفح الكيل مع آل كرم، فما كان من الحاج نقولا الى ان قصد ملحم بركات في منزله في ريفون وطالبه بإعادة المال الى شقيقته وقام بتهديده، وهناك اتجاه الى اللجوء الى القضاء ورفع دعوى قضائية على بركات لاسترداد المال ولكن المشكلة انه لا توجد أوراق رسمية تثبت أن لنجوى في ذمة الموسيقار مثل هذا المبلغ الكبير، مع الإشارة إلى أنّ زوجة ملحم بركات كانت معه في تلك الرحلة وتعرف كل شيء".

بالنسبة إلى نجوى كرم، وكما يفيد المصدر، فإنها عندما تسأل عن الخطوة المقبلة التي تنوى القيام لها بحق الموسيقار، تكتفي بالقول "كل شي بوقتو حلو".

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