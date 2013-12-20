حسن نصرالله: سنقتص من إسرائيل في العالم كله لاغتيالها أحد قادتنا

قال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، إن «القصاص آت» للإسرائيليين في أي مكان في العالم لمقتل القيادي في تأبين الحزب، للقيادي حسن اللقيس.

وأضاف «نصر الله» في خطاب بمناسبة حفل تأبيني لـ«اللقيس» إن «اغتيال الحاج حسان اللقيس، ليست بيننا وبين الإسرائيلي حادثة عابرة، فثمة حساب مفتوح بيننا وبين الإسرائيليين ولا زال مفتوحا».

وتابع: «ثمة حساب قديم وجديد، والقتلة سيعاقبون عاجلا أم آجلا، ودماء شهدائنا كبيرهم أو صغيرهم لن تذهب هدرا في يوم من الأيام»، والذين قتلوا إخواننا لن يأمنوا في أي مكان من العالم والقصاص آت».

كان «اللقيس» اغتيل مؤخرا في مرآب العقار الذي يسكن به في منطقة الحدث عند أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، وأشار «نصرالله» إلى أن كل القرائن والمؤشرات التي تجمعت لدى حزبه تؤكد أن عملية الاغتيال قامت بها إسرائيل وكان قد تعرض لعدة محاولات فاشلة في السابق.

واعتبر أن عملية الاغتيال تشير إلى أن «قيادات المقاومة تدفع ثمن انتصارها على إسرائيل عام 2000 نتيجة تضحيات جسام وكم هائل من دماء الشهداء وآلاف المعتقلين والأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في سجون الاحتلال لأنهم كانوا شركاء في انتصار عام 2000».

وأوضح أن «انتصار المقاومة على اسرائيل في عام 2006 يعني سقوط مشروع الشرق الاوسط الجديد مما يعني أن أصحاب المشروع سيعملون على أن تدفع المقاومة ثمنا غاليا لأنها كانت جزء أساسيا في هذا الانتصار وثمن الالتزام الدائم والمستمر بالمقاومة وثمن جاهزية المقاومة التي تردع إسرائيل».

ولفت إلى أن «هناك جزء هاما في المقاومة لا يعير أي اهتمام لقوى 14 آذار لأن كل هم المقاومة هو استعدادها وجاهزيتها للمواجهة التي تحضر لها إسرائيل».