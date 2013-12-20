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ندوة عن كيفية مراقبة الاستفتاء بمركز الجنوب للحق بالأقصر

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عقد مركز الجنوب للحق بمحافظة الأقصر ندوته الأولى بمقره، وذلك عن كيفية مراقبة الاستفتاء القادم، وكيفية التصويت فى الورقة دون إبطال التصويت.

وقام بالشرح المحاضر صفوت سمعان، الذى أوضح أن هناك الكثير من المتعلمين يقعون فى أخطاء تُبطل أصواتهم، فعدم وضع علامة "صح" داخل الدائرة المخصصة أو وضع "علامتين" يُبطل التصويت، وكذلك كتابة "نعم" أو "لا" يبطل التصويت، وكذلك تسويد الدوائر أو كتابة تعليقات كل ذلك يبطل الصوت الانتخابى، بعد وقوف الناخب لفترات طويلة فى انتظار دوره للتصويت على الاستفتاء.

كما أوضح "سمعان" أن كل ناخب يمكنه أن يراقب ويشارك فى المراقبة بالمتابعة من داخل وخارج اللجان من خلال الإدلاء بصوته، كما أنه يحظر على المراقب التابع للمجتمع المدنى التدخل فى سير العلمية التصويتية، ويقتصر دوره فقط على الرصد والتوثيق، ويلتزم بالحيادية والنزاهة فى كتابة التقارير.

وأخيرا.. استمع لتساؤلات الحاضرين عن المخالفات والانتهاكات التى رصدوها من خلال مشاركتهم السابقة، وهل هناك تقدّم فى عملية الاستفادة من تقارير المراقبين والأخذ بها، وأعربوا عن أملهم فى استفتاء حر نزيه يعبّر عن واقع الشارع وليس نابعا عن توجيه سياسى أو دينى.

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