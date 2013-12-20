الفيديو والصور .. متظاهرون يعاودون التجمع فى الإسماعيلية.. واستنفار أمنى

أطلقت قوات الأمن بالإسماعيلية طلقات الخرطوش فى الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بالإسماعيلية، بعدما ألقى متظاهرون بالحجارة على سيارات الشرطة ومدرعات القوات المسلحة.

وقال مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد العنانى إن أربعة أشخاص ألقى القبض عليهم لمشاركتهم بالمظاهرات بدون تصريح.

وأنهى المتظاهرون مسيرتهم بمنطقة شارع هدى شعراوى والثلاثينى، بعدما نشب اشتباك مع الشرطة، فيما قال أحد المتظاهرين " فضل عدم ذكر اسمه"، سنجتمع مرة أخرى لاستكمال المسيرة فى مكان آخر".

> وشاركت حملتان للجنود ومدرعة تابعة للقوات المسلحة مع سيارات مدرعة للأمن المركزى وقوة من قسم ثان الإسماعيلية فى تفريق المسيرات التى بدأت عقب صلاة الجمعة من مساجد مختلفة بمنطقة حى السلام، لتتجه فى الشوارع الجانبية بالمنطقة.

ونشبت مشادات بين سكان بمنطقة شارع مواز للشارع العشرينى بحى السلام مع مسيرة الإخوان لاعتراضهم على السير بالشارع لأول مرة وإعلان الاحتجاج على الهتاف ضد القوات المسلحة وجهاز الشرطة.

وقال إبراهيم أحد سكان المنطقة غاضبا وهو يشير نحو المسيرة " لن نسمح لهم بالمرور هنا، كل يوم يموت جنود وضباط بسبب الإرهاب وهؤلاء مازالوا يتظاهرون من أجل مرسى" .

> وتنظم جماعة الإخوان مسيرات صغيرة أطلقوا عليها اسم "فراشات" لسرعة انتهائها فى حالة ظهور قوات الشرطة والتجمع فى مكان آخر.