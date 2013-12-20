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جميل سعيد ينفى صدور قرارات من "الكسب" ضد رشيد محمد رشيد

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جميل سعيد ينفى صدور قرارات من "الكسب" ضد رشيد محمد رشيد جميل سعيد ينفى صدور قرارات من "الكسب" ضد رشيد محمد رشيد

نفى المستشار جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، ما تردد بشأن صدور مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع إلى الإنتربول، بتجديد ضبط وإحضار موكله فى قضايا فساد مالى.

وأوضح سعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رشيد قدم إلى جهاز الكسب إقرار الذمة المالية الخاص بنهاية الوظيفة العامة والأوراق الداعمة له، مضيفا أن جهاز الكسب قام بفحص الأوراق ولم يصدر بعد أى قرارات بشأنه ولم يتخذ أى إجراءات ضد رشيد، سواء بالاستدعاء أو مخاطبة الإنتربول.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قد بدأ التحقيق فى وقت سابق فى عدة بلاغات مقدمة ضد رشيد محمد رشيد، باعتباره وزير التجارة والصناعة الأسبق، وما زال فريق التحقيق يواصل دراسة الأوراق.
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