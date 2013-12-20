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غدا.. التليفزيون المصرى يبثّ تعامد الشمس على معبد الكرنك

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غدا.. التليفزيون المصرى يبثّ تعامد الشمس على معبد الكرنك غدا.. التليفزيون المصرى يبثّ تعامد الشمس على معبد الكرنك

قال بدوى المصرى, مدير عام الإعلام بمحافظة الأقصر، إن التليفزيون المصرى سينقل الحدث الأثرى والفلكى الخاص بتعامد الشمس على معبد الكرنك، على الهواء مباشرة صباح غدٍ، السبت، حيث تحتفل المحافظة بتعامد الشمس على معبد الكرنك، فى احتفالية سياحية وفنية كبرى.

ويشارك فى الاحتفالية: محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريات، والعديد من السياح الذين يزورون الأقصر هذه الأيام، وبمشاركة مسئولى السياحة، والثقافة، والآثار، والمرشدين السياحيين، فى المحافظة، ووسط حضور العديد من السياح من مختلف الجنسيات ووسائل الإعلام.

وأوضح المصرى، فى تصريحات له اليوم، الجمعة, أن برنامج "صباح الخير يا "، سيبثّ من داخل معابد الكرنك، بعد الانتهاء من الاحتفالية السياحية الكبرى.
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مصر 365

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