إبراهيم محلب: إجراء القرعة الرابعة للإسكان الاجتماعى لمتوسطى الدخل

قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستبدأ إجراء القرعة الرابعة لأراضى الإسكان الاجتماعى لمتوسطى الدخل، بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، وذلك بـ6 مدن جديدة بمساحات من 209 إلى 276 مترا مربعا، وذلك لمدة 6 أيام بدءا من غدٍ السبت وحتى الخميس 26 ديسمبر.

وأضاف محلب، أنه سيتم إجراء القرعة، يومى السبت والأحد، بمدينة برج العرب الجديدة، بين 4415 مواطنا لحجز 1628 قطعة أرض، وتجرى القرعة بالصالة المغطاة باستاد الاتحاد السكندرى.

وأشار إلى أنه تم تحديد يوم الاثنين المقبل، لإجراء القرعة بـ3 مدن جديدة فى محافظات المنيا وأسيوط الجديدة ومدينة طيبة.

وأكد أنه ستجرى القرعة يوم الثلاثاء، بمدينة السادات بين 10910 مواطنين تقدموا لحجز 866 قطعة، وتجرى القرعة يومى الأربعاء والخميس على عدد 899 قطعة أرض تقدم لحجزها 26817 مواطنا بالعاشر من رمضان، وتجرى القرعة باستاد المقاولون العرب.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 8355 قطعة أرض فى نهاية يونيه الماضى لمتوسطى الدخل بمساحات من 209 إلى 276 مترا مربعا، بنظام التقسيط على 3 سنوات.

>