حبس شاب 4 أيام قتل شقيقته لشكه في سلوكها بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من كشف غموض العثور علي جثة سيدة مطلقة في الحادية والعشرين من عمرها بجوار محطة الكهرباء بمنطقة قحافة ، وتبين ان شقيقها شاب في الثامنة عشر من عمره قام بقتلها بعد شكه في سلوكها وألقي بجثتها في الشارع، و تم القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق .

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم ، تلقي اخطارا بالعثور علي جثة سيدة تدعي سهام ب ع 21 سنة ربة منزل “مطلقة” ملقاة بجوار محطه الكهرباء قحافه – دائرة قسم الفيوم .

وكشفت التحريات ان مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها ويدعي احمد ب ع 18 سنة “عامل” وذلك لشكه فى سلوكها وتم ضبط المذكور والاداة المستخدمة فى الجريمة ( سلاح ابيض )، واعترف بذلك امام جهات التحقيق وتقرر حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.