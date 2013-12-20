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حبس شاب 4 أيام قتل شقيقته لشكه في سلوكها بالفيوم

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حبس شاب 4 أيام قتل شقيقته لشكه في سلوكها بالفيوم حبس شاب 4 أيام قتل شقيقته لشكه في سلوكها بالفيوم

المتهم بقتل شقيقته

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من كشف غموض العثور علي جثة سيدة مطلقة في الحادية والعشرين من عمرها بجوار محطة الكهرباء بمنطقة قحافة ، وتبين ان شقيقها شاب في الثامنة عشر من عمره قام بقتلها  بعد شكه في سلوكها وألقي بجثتها في الشارع، و تم القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق .

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم ،  تلقي اخطارا بالعثور علي جثة سيدة تدعي سهام ب ع 21 سنة ربة منزل “مطلقة” ملقاة بجوار محطه الكهرباء قحافه – دائرة قسم الفيوم  .

وكشفت التحريات ان مرتكب الواقعة شقيق المجني عليها ويدعي احمد ب ع 18 سنة “عامل” وذلك لشكه فى سلوكها وتم ضبط المذكور والاداة المستخدمة فى الجريمة ( سلاح ابيض )، واعترف بذلك امام جهات التحقيق وتقرر حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.

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