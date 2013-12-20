محافظ بني سويف يتفقد محطة صرف يفتتحها وزير الإسكان غدا

أكد المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، أنه يولي رعاية خاصة للمشروعات الكبرى، التي تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى الحكومة وفرت 99 مليون جنيه لصالح مشروعات الخطة العاجلة لحل المشكلات الملحة التي تعترض تحقيق التنمية الحقيقية في القرى.

جاءت تصريحات “البتيتي”، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة إهناسيا، بحضور المهندس سيد الروبي، رئيس مركز ومدينة إهناسيا وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية ، وجمع كبير من المواطنين.

وأشار المحافظ خلال لقائه بالمواطنين إلى أنه أعطى توجيهاته لرئيس المدينة للعمل الجاد على حل مشاكل المواطنين والاهتمام بقضايا التنمية ، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع للعمل على إيجاد سبيل لعبور مصر للمرحلة الانتقالية من خلال التصويت على الدستور لوضع البلاد على طريق الاستقرار، لافتا إلى أن المحافظة بصدد تنفيذ العديد من الندوات للتوعية بالدستور الجديد، من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة.

عقب أدائه لصلاة، توجه المحافظ ومرافقوه إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية النويره ، التابعة لمركز إهناسيا ، بحضور المهندس ، محمود طه ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، لمتابعة أعمال تجهيزها للافتتاح خلال زيارة المهندس ، إبراهيم محلب ، وزير الإسكان والمرافق ، حيث تابع المحافظ ومرافقوه سير العمل بالمحطة ، وتابعوا أعمال التشغيل التجريبي لها ، حيث أكد ” البتيتي ” على أهمية هذه المحطة التي تخدم قرية النويرة و6 قرى أخرى بمحيطها ، وناقش المحافظ ورئيس الهيئة وعدد من المواطنين ـ خلال زيارته ـ عددا من المشكلات التي طالب رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس المدينة التعاون ـ معا ـ للتغلب عليها .

وقال المهندس محمود طة رئيس مجلس ادارة مياه الشرب ان الغرض من هذه المحطة انها ستقضى على معظم مشاكل القرى التابعة للنويرة وان المنحة الاوربية ساعدت كثيرا فى انهاء هذه المحطة وكان يتمنى ان تدخل الوحدات المحلية بخطتها العاجلة لانهاء بعض المشاكل الملحة خاصة فى قرية النويرة التى بها مشكلة اغرقت عدد من المنازل والشوراع واننى طلبت من الوحدة المحلية ان تتم صيانة هذه المحطة التى تم انشائها من قلب هئية كير ولم نكن مشرفين عليها ولكن وعدت المحافظ بصيانة المحطة القديمة والاعتماد على المحطة الجديدة التى طاقتها 200 متر مكب وتخدم المجلس القروى للنويرة بمركز اهناسيا وان الخط الرئيسى للمحطة سيتم توصيلها الى المحطة القديمة لانهاء المشكلة.