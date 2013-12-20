أخبار عاجلة

برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مصر تطرح مناطق للتنقيب عن الغاز قرب الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية

Google+ Print
مصر تطرح مناطق للتنقيب عن الغاز قرب الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية مصر تطرح مناطق للتنقيب عن الغاز قرب الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية

قال محفوظ البونى، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة ستطرح مناطق للتنقيب عن الغاز والنفط قرب الحدود البحرية لمصر فى البحر المتوسط مع قبرص وقطاع غزة.

وأضاف البونى، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول، أن المزايدة الجديدة ستشمل على الأرجح 10 مناطق.

ووقعت وقبرص الجنوبية الأسبوع الماضى اتفاقا إطاريا يتضمن تبادل المعلومات والبيانات الخاصة باكتشافات الغاز لدى الطرفين على بعد 10 كيلو مترات للخط المنصف بين البلدين.

وقال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن هذا الاتفاق ينظم أى اكتشافات للغاز بين مصر وقبرص الجنوبية قرب خط المنتصف المحدد فى اتفاقية ترسيم الحدود الثنائية الموقعة بينهما فى عام 2003.

وقال البونى، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تضع اللمسات النهائية حاليا على المناطق التى سيتم طرحها والبيانات الفنية لعرضها على الشركات الراغبة فى المشاركة.
> وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة فى السنوات الأخيرة.

وقال البونى "مستقبل مصر واعد فى مجال استخراج الغاز من المياه العميقة فى البحر المتوسط. فكل المؤشرات والدراسات تظهر وجود مكامن ضخمة من الغاز لم تستغل فى هذه المنطقة".

وقدرت دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فى 2010 أن منطقة دلتا النيل والأحواض المحيطة بها تحتوى على ما يقدر بـ345 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعى و3.44 مليار برميل نفط.

وأجل الكثير من شركات البترول العاملة فى مصر خطط تنمية بعض حقول الإنتاج خاصة فى المياه العميقة، بسبب تواصل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر منذ ثورة يناير 2011، وأرجأت سداد مليارات الدولارات المستحقة على الحكومة لشركات البترول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017