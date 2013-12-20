مصر تطرح مناطق للتنقيب عن الغاز قرب الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية

قال محفوظ البونى، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة ستطرح مناطق للتنقيب عن الغاز والنفط قرب الحدود البحرية لمصر فى البحر المتوسط مع قبرص وقطاع غزة.

وأضاف البونى، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول، أن المزايدة الجديدة ستشمل على الأرجح 10 مناطق.

ووقعت مصر وقبرص الجنوبية الأسبوع الماضى اتفاقا إطاريا يتضمن تبادل المعلومات والبيانات الخاصة باكتشافات الغاز لدى الطرفين على بعد 10 كيلو مترات للخط المنصف بين البلدين.

وقال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إن هذا الاتفاق ينظم أى اكتشافات للغاز بين مصر وقبرص الجنوبية قرب خط المنتصف المحدد فى اتفاقية ترسيم الحدود الثنائية الموقعة بينهما فى عام 2003.

وقال البونى، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية تضع اللمسات النهائية حاليا على المناطق التى سيتم طرحها والبيانات الفنية لعرضها على الشركات الراغبة فى المشاركة.

> وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة فى السنوات الأخيرة.

وقال البونى "مستقبل مصر واعد فى مجال استخراج الغاز من المياه العميقة فى البحر المتوسط. فكل المؤشرات والدراسات تظهر وجود مكامن ضخمة من الغاز لم تستغل فى هذه المنطقة".

وقدرت دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فى 2010 أن منطقة دلتا النيل والأحواض المحيطة بها تحتوى على ما يقدر بـ345 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعى و3.44 مليار برميل نفط.

وأجل الكثير من شركات البترول العاملة فى مصر خطط تنمية بعض حقول الإنتاج خاصة فى المياه العميقة، بسبب تواصل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر منذ ثورة يناير 2011، وأرجأت الحكومة سداد مليارات الدولارات المستحقة على الحكومة لشركات البترول.