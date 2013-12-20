"لندن" تستقبل عاصي الحلاني في إجازة عائليّة

قبل أن يستعدّ للحفل الضخم الذي سيحييه في "البيال" ببيروت لوداع الـ2013 واستقبال الـ2014، اختار "فارس الغناء العربي" عاصي الحلاني "لندن" لقضاء إجازة برفقة عائلته، جال في خلالها على أشهر معالم هذه المدينة السياحية والتي يطلعك عليها موقع "سيدتي نت":

1- عين لندن London Eye:

تقع على الضفة الجنوبية لنهر "التايمز"، وتعرف أيضاً بـ "عجلة لندن العملاقة"، حيث افتتحها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سنة 1999.يبلغ قطرها 120 متراً، وتضمّ 32 مقصورة زجاج تمكنك مشاهدة معالم "لندن" الساحرة من علو شاهق، في أثناء دورانها حول محورها! وتستقبل زوّارها يومياً من الـ10 صباحاً حتى الـ9:30 مساءً.

2- جسر البرج Tower Bridge:

لا بدّ لك من السير في المنطقة المخصّصة للمشاة على طول هذا الجسر المعلّق والمتحرّك الذي يربط بين ضفتي نهر "التايمز", والذي يتكون من برجين مرتبطين ويستقبل زواره من الـ10 صباحا حتى الـ5 بعد الظهر.

3- ساعة بيج بين Big Ben:

توجد في مبنى البرلمان، على برج يرتفع 320 قدماً، وتعرف لدقتها المتناهية في قياس الوقت، ويبلغ عمرها حوالي قرن ونصف القرن، وتعود تسميتها الى اختصار اسم وزير الأشغال البريطاني بنيامين هول Benjamin Hall .

4- قصر باكنغهام Buckingham Palace:

للاستمتاع برحلة ملكية، لا بدّ لك من زيارة هذا القصر، فعند وصولك اليه ترتدين ثوباً مخصصاً للسياح ليميزك عن سكّانه، بالاضافة الى تزويدك بدليل شامل يعرّفك إلى كلّ أقسامه الداخليّة.

5- متحف "مدام توسو" للشمع:

أسسته سنة 1971، ويحتوي على تماثيل الشخصيات العالمية البارزة في جميع مجالات الفن والسياسة، على غرار ونستون تشرشل وهتلر وشكسبير...

6- الحيّ الصيني Chinatown:

تمكن الصينيون من تحويل أحد أحياء لندن الى حيّ صيني ينبض بالحركة والحيوية، وعند دخوله تطالعك نافورة "كارييدو" الحجرية، كما تجدين المتاجر المنوعة التي تبيع السلع الصينية فضلاً عن المقاهي والمطاعم التي أضافت شهرة واسعة على المكان. ومن أفضل الفترات لزيارة هذه المنطقة، تلك التي تمتد من الـ12 ظهراً حتى الـ4 بعد الظهر، كما يمكنك التجول في الأزقة المكتظة بواسطة عربة يجرها حصان.

وللتسوّق متعة خاصة في "لندن" حيث تبدأ رحلتك من المتاجر الصغير الى تلك الفخمة، ومن أبرز شوارعها:

_ شارع "أوكسفورد" Oxford الذي يتربع على عرش شوارع الموضة، فهو يعدّ من أشهر وأطول شوارع التسوق الأوروبية ويضم أكثر من 300 متجراً، بالإضافة الى المجمعات التجارية الضخمة مثل "نايتسبريدج".

_وإذا كنت من هواة اقتناء اللوحات الفنية والمجوهرات الثمينة، فعليك أن تقصدي "بوند ستريت" Bond Street الذي يحوي أهم متاجر الموضة.

_ولا تنسي أن تتسكعي في شارع "مايفير" Mayfair الذي يقع وسط المدينة، ويعد مركزا لأكبر الشركات وأفخم الفنادق وأرقى المطاعم.

أين تقيمين في لندن؟

Four Seasons Hotel London at Park Lane

مصنّف في فئة النجوم الخمس، يقع وسط المدينة، بين "هايد بارك" وحدائق قصر "باكنغهام". وتشتهر غرفه وأجنحته بتصاميمها وتتمتَع العديد منها بإطلالة بانورامية ساحرة على المدينة التي لا تنام!

Park Plaza County Hall London

مصنّف في فئة النجوم الأربع، ويبعد بضع دقائق من نهر "التايمز" و"عين لندن".يضم ناد صحي و"ساونا"، كما يوفّر علاجات مختلفة وخدمات التدليك.

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