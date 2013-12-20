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كيف يعتبر ربيعة ' موهبة استثنائية ' في الدوري الإنجليزي؟

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كيف يعتبر ربيعة ' موهبة استثنائية ' في الدوري الإنجليزي؟ كيف يعتبر ربيعة ' موهبة استثنائية ' في الدوري الإنجليزي؟

يطلب نادي هال سيتي الإنجليزي استعارة رامي ربيعة مدافع الأهلي في يناير المقبل، وهو ما يتطلب نسبة معينة من المشاركات الدولية لم يحققها قائد منتخب الشباب .. فما الحل؟

ربيعة صاحب الـ20 عاما تألق في دفاع الأهلي وفي مباريات منتخب الأخيرة وصله عرضا من هال سيتي، وإدارة القلعة الحمراء تدرس طلب النمور.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على استخراج تصريح العمل للاعبين الأجانب الذين شاركوا في 75% من مباريات العام مع منتخباتهم الوطنية، وهو ما لم يتوفر في ربيعة.

ولكن ممدوح عيد وكيل أعمال اللاعب أوضح لـFilGoal.com يوم الجمعة قائلا: "ربيعة لم يشارك بالفعل في النسبة الدولية وهي 75%، ولكنه موهبة استثنائية".

وأضاف "يمكن معاملة ربيعة كموهبة استثنائية في الدوري الإنجليزي نظرا لصغر سنه -20 عاما- بالإضافة إلى أنه شارك في كأس العالم للشباب الموسم الماضي، وحصل على كأس الأمم الإفريقية".

وتابع "كما أن أخر خمس مباريات رسمية دولية، شارك في أربعة منهم".

كل هذا يصب في تحويل ربيعة إلى "موهبة استثنائية" يمكنه بعدها استخراج تصريح العمل للعب مع النمور في الدوري الإنجليزي.

وفي حال موافقة إدارة الأهلي على إعارة اللاعب، سيصبح ربيعة أصغر مصري يشارك في الدوري الإنجليزي.

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