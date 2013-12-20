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حلو"المارشميلو"من منال العالم

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حلو"المارشميلو"من منال العالم حلو"المارشميلو"من منال العالم

المقادير:
- 1 ملعقة كبيرة ونصف جيلاتين سادة
- نصف كوب ماء ساخن
- 2 كوب كريما سائلة
- نصف كوب عسل
- 1 كيس «مارشميلو» كبير
- للتزيين: أناس، فراولة

طريقة التحضير:
1- أحضري صينية مستديرة بمقاس 9 بوصة، وضعي فيها قطعة من «النايلون»، بحيث يبقى جزء من «النايلون» خارج الصينية.
2- ضعي، في كوب صغير، الجيلاتين والماء، وقلّبي بالشوكة إلى أن يذوب الجيلاتين.
3- ضعي، في وعاء الخلاط، الكريما والعسل، وثبتي المضرب الشبكي، ثم شغّلي على سرعة متوسّطة إلى أن تصبح الكريما متماسكة قليلاً.
4- أضيفي الجيلاتين ببطء، مع الاستمرار في تشغيل الخلاط.ثم، أخفقي الكريما إلى أن تصبح جامدة ومتماسكة، مثل «الميرانغ».
5- أسكبي ثلث كمية الكريما في الصينية، وزّعي نصف كميّة «المارشميلو» ونصف كميّة الكريما المتبقية. وزّعي بقية «المارشميلو» وبقية الكريما.
6- أثنـي أطـراف «النايلـون» على الكريما لتتغطّى تماماً. ثم، ضعيها بالبراد لحوالي 6 ساعات، أو طوال الليل.
7- إقلبي الحلو على طبق التقديم، تخلّصي من «النايلون» وزيني بالأناناس والفراولة.قدّمي مباشرةً.


(هذه المقادير تكفي 12 شخص).

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