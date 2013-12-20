أبوتريكة: جاء الختام وأشكر الجميع .. وليسامح الله كل من تطاول علي

وجه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي الشكر لكل من سانده وشجعه خلال مشواره مع الكرة بعد أن أعلن اللاعب اعتزاله رسميا بنهاية كأس العالم للأندية.

وكان أبو تريكة قد تعرض لإصابة في مباراة جوانزو الصيني بربع نهائي كأس العالم أنهت مشواره في البطولة التي تعتبر الأخيرة في مشوار اللاعب.

وقال أبو تريكة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "بعد أجمل سنين عمري التي قضيتها في عالم الكرة جاء الختام، شكرا للجميع أحبكم جميعا وسامحوني إن كان هناك تقصير، وبالتوفيق للأهلي ومنتخب مصر".

وأضاف "شكرا لأبى ولأمي ولزوجتي ولأولادي ولأصدقائي ولكل من قاموا بتدريبي وتشجيعي وسامح الله كل من تطاول علي".

كما وجه اللاعب شكره للاعبي الأهلي وجمهور الفريق قائلا "لاعبو الأهلي تشرفت أنني كنت لاعبا معكم فكنتم خير أصدقاء تحملتم المستحيل ولكنكم أبطال ورفعتم نسر الحرية إلى أعلى مكان شكرا لكم، جمهور الأهلي شكرا على كل هذا الحب".

يذكر أن أبو تريكة قد انضم للأهلي عام 2004 قادما من الترسانة ليصبح واحد من أفضل لاعبي المارد الأحمر عبر تاريخه بعد أن قاده لأكثر من 20 بطولة كما شارك مع منتخب مصر في الفوز ببطولتي أمم إفريقيا 2006 و2008.