اكسب Play Station3 مع لعبة FIFA2014 .. اليوم السابع والأخير

شارك في مسابقة FilGoal.com الجديدة التي بدأت في الثانية ظهر يوم السبت 14 ديسمبر لتفوز بجهاز Play Station3 مع لعبة FIFA2014.

جاوب على السؤال السابع الذي ظهر على التول بار الساعة الثانية يوم الاثنين وتمتد المسابقة لمدة 7 أيام.

وستكون أسئلة المسابقة عن تاريخ الأهلي في مونديال الأندية.

وكان FilGoal.com بدأ مسابقاته بجوائز أخرى في المراحل الأولى كانت الجائزة BlackBerry Z10 ثم تحولت الجوائز إلى جهاز iPad mini في المراحل التالية ثم انتقل إلى جائزة جديدة.

اجب يوميا عن الأسئلة لمدة سبعة أيام بترك تعليقك على الخبر، حتى يكون لك فرصة في الفوز بجهاز Play Station3 مع لعبة FIFA2014 مع نهاية الأسبوع.

ولديك إمكانية اختيار الإجابة من أول نشر السؤال في FilGoal.com Toolbar في الثانية من ظهر اليوم وحتى نشر السؤال الآخر في اليوم التالي.

تنويهات:

نظرا لقلق بعض الزوار بشأن تلقي إجاباتهم، وجب التنويه أن تعليقاتكم بشأن مسابقة FilGoal.com تصلنا بشكل منتظم ولكن لا يتم نشرها فلا داعي للقلق.

كما أن الإجابة على السؤال لابد أن تكون من خلال فتح الرابط من Toolbar ووضع الإجابة الصحيحة في تعليق على صفحة الخبر مع العلم أن أي تعليق على خبر آخر أو على صفحة فيسبوك الخاصة بالموقع أو تويتر لا يتم الالتفات إليها.

يرجى من المتسابقين المشتركين في FilGoal.com استكمال بياناتهم على الموقع بإدخال تليفوناتهم لتسهيل التوصل إليهم عند الفوز، أما من يشترك من حسابه على فيسبوك فيرجى إضافة رقم تليفونه على حسابه أيضا لتسهيل التواصل.

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