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الأحد.. إذاعة القاهرة الكبرى تنظم قافلة تعليمية

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الأحد.. إذاعة القاهرة الكبرى تنظم قافلة تعليمية الأحد.. إذاعة القاهرة الكبرى تنظم قافلة تعليمية

كتب : رانيا محمود منذ 1 دقيقة

تنظم إذاعة القاهرة الكبرى، بالتعاون مع المدينة العلمية الاستكشافية بمدينة 6 أكتوبر قافلة تعليمية يوم الأحد المقبل بمشاركة إدارتي الهرم والوراق وتشمل القافلة 3 محاور، الأول مسابقة تعليمية في المناهج الدراسية لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية. والثاني اكتشاف الموهوبين علميا وفنيا وثقافيا في الغناء والعزف والتمثيل والإلقاء والشعر وتلاوة القرآن الكريم والابتهالات والاختراعات العلمية. والثالث رحلة ثقافية للمعالم ومتاحف المدينة العلمية الاستكشافية، وتضم القافلة 100 تلميذ من المتفوقين علمياً في منطقتي الهرم والوراق، وسوف تنقل إذاعة القرآن الكريم فاعليات القافلة على الهواء في الفترة المفتوحة من الساعة 12 إلي الساعة 1 ظهراً.

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