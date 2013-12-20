هال سيتي يطلب استعارة ربيعة من الأهلي

أرسل نادي هال سيتي الإنجليزي خطابا رسميا لإدارة الأهلي تطلب فيه استعارة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في يناير المقبل.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن العرض وصل قبل انطلاق كأس العالم للأندية، وفضلت الإدارة تأجيله لما بعد البطولة.

واحتل الأهلي سادس مونديال الأندية بعد هزيمتين أمام جوانزو ومونتيري على الترتيب.

وطلب هال سيتي استعارة ربيعة -20 عاما- في يناير المقبل لمدة ستة أشهر.

وفي حالة موافقة إدارة الأهلي سيصبح رامي ربيعة أصغر لاعب مصري يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب في صفوف هال سيتي الذي يديره رجل الأعمال المصري عاصم علام، الثنائي أحمد المحمدي ومحمد ناجي "جدو".