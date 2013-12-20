بالفيديو: وصفة جمالية لبشرتك من الأفوكادو

مع اقتراب فصل الشتاء، يسيطر الخوف على معظم السيدات خوفاً من إمكانية جفاف بشرتهن وقسوتها، بسبب عوامل الطقس. لذلك يقدّم "سيدتي نت" نموذجاً لماسك طبيعيّ من الأفوكادو، خاصّ ببشرتك، ويُمكن تحضيره في المنزل.

أنت بحاجة إلى حبّة من الأفوكادو وملعقة عسل وملعقتي مياه فاترة.

اخلطي المزيج جيداً ليصبح كالكريم، ثمّ ضعيه على البشرة لمدة15 دقيقة. وبعد ذلك، يغسل الوجه بمياه فاترة.

هذا القناع يمنح البشرة الترطيب و النعومة والنقاوة المرغوبة.

هناك أيضاً وصفة لمحاربة جفاف اليدين:

أنت بحاجة إلى ليمونة واحدة، وملعقة سكّر، وملعقتي مياه.

وبعد مزج المكوّنات،تدلّك اليدان جيّداً؛ الأمر الذي يؤمن النعومة و الترطيب المناسبين لليدين.

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