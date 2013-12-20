قتل مجموعة من المسلحين وضبط كميات من الأسلحة فى بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم ، أنها تمكنت من قتل مجموعة من المسلحين وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة وتدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد .

وقالت قيادة عمليات بغداد فى بيان اليوم الجمعة ، إن قوة من اللواء 23 تمكنت من التصدى لعدد من الإرهابيين يستقلون زورقا وقتلهم فى منطقة دويليبة غربى بغداد ، دون الإفصاح عن عددهم ، موضحا أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمواد شديدة الانفجار وست قذائف مدفع داخل الزورق .

وأضاف البيان ، أن قوة تابعة للواء ذاته تمكنت من تدمير ثلاثة مواقع للإرهابيين أحدها يستخدم لتفخيخ السيارات فى منطقة هور الباشا بالقاطع الشمالى للعاصمة بغداد .