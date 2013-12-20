قتل انتحارى يرتدى حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه مستهدفا المصلين ببعقوبة

أفاد مصدر فى شرطة محافظة ديالى، اليوم، بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل انتحارى يرتدى حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه مستهدفا المصلين أثناء خروجهم من حسينية بختيار فى شمالى بعقوبة مركز المحافظة، نحو 55 كم شمال شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة من الجيش العراقى قتلت انتحاريا حاول استهداف المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة بالقرب من حسينية بختيار فى قضاء خانقين شمالى بعقوبة، موضحا أن القوة أطلقت النار باتجاه الانتحارى بعد رفضه التوقف مما أسفر عن مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر، أن وحدة معالجة المتفجرات قامت بتفكيك الحزام الناسفى، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى للتعرف على هويته والجهة التى تقف وراءه.