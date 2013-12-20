ضبط شبكة لممارسة الرذيلة تديرها سيدة بالإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء امين عز الدين مدير الأمن وبمعرفة اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على حنان فاروق محمد أبو دشيش بعد ان وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأداب تفيد قيامها بإدارة مسكن للدعارة بمنطقة العصافرة، دائرة قسم ثان المنتزة حيث تقوم باستقطاب النسوة الساقطات وتسهل دعارتهن للرجال مقابل أجر مادى و دون تمييز بمعاونة شقيقها احمد فاروق محمد ابو دشيش.

وعقب تقنيين الإجراءات تم مداهمة المسكن وتمكنت القوات من ضبط حنان فاروق محمد أبو دشيش مواليد 1965 أخصائية صحية، ومقيمة كفر الشيخ وسبق ضبطها فى عدد 3 قضايا دعارة من قبل و محكوم عليها بالسجن غيابى 3 سنوات مخدرات من محكمة جنايات المنتزة ” تسهيل دعارة “، واحمد فاروق محمد أبو دشيش مواليد 1969 عاطل ومقيم كفر الشيخ ” مساعدة فى تسهيل دعارة “، وهبة البدرى محمد أحمد مواليد 1987 و مقيقمة مركز البدارى – أسيوط ” دعارة “، ولمياء ابراهيم حسين محمود عوض مواليد 1994 بدون عمل و مقيمة سيدى بشر – اول المنتزة ” ممارسة دعارة تلبس “، وحسين ماضى محمد ماضى و ينتحل أسم ” حسن ” مواليد 1950 تاجر و مقم أدكو البحيرة ” راغب متعة تلبس “، وتبين أن الأخير يقوم بترويج العملات المزورة وضبط بحوزته مبلغ 2800 ورقة مقبدة فئة 100 و 50 جنيهاً و تبين انه ينتحل أسم حسن ماضى محمد ماضى و أرتكب العديد من القضايا بالأسم المزور و تبين سابقة ضبطه فى عدد 12 قضية مختلفة و تبين انه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 16 حكم بإجمالى 8 سنوات حبس فى قضايا مختلفة، وبمواجهتم أقرور بصحة ما جاء التحريات، وجارى العرض على النيابة العامة.