وزارة الصحة: استخدام الفحم لتوليد الطاقة له أضرار جسيمة على البيئة والصحة

أكدت وزارة الصحة ضرورة استخدام مصادر طاقة ليس لها آثار خطيرة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنه قد ثبت أن استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة له أضرار جسيمة على البيئة والصحة.

وشددت الوزارة حسب بيان اليوم، على ضرورة إدخال مصادر آمنة ومتجددة للطاقة فى الصناعات الثقيلة مثل الطاقة الشمسية، واستيراد الغاز الطبيعى لتوفير العجز فى إنتاج الطاقة لحين التخطيط لإيجاد حل على طويل المدى لتوليد الطاقة باستخدام الموارد المتاحة.

وشاركت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، فى ورشة عمل تحت عنوان "مستقبل الطاقة فى مصر"، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

وتعد الورشة استكمالًا لفعاليات الحلقة النقاشية التاسعة عشرة لمنتدى القاهرة للتغير المناخى، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والسياحة، والكهرباء والطاقة، والمالية، والصناعة والتجارة الخارجية، والسفير الألمانى بالقاهرة وخبراء البيئة والطاقة فى مصر لوضع أفضل السيناريوهات التى تصلح لتوفير الطاقة فى المستقبل.

وناقشت ورشة العمل كيفية التوصل لأفضل الصيغات العلمية الملائمة لإيجاد حلول لمواجهة التحديات فى مجالى الكهرباء والطاقة، إذ تواجه مصر وعدد كبير من دول العالم تحديات عدة فى هذا المجال وذلك لما تمثله الطاقة من أهمية قصوى بالنسبة لأى اقتصاد فى العالم وكونها عاملًا نوعيًا مهمًا فى حياة الشعب المصرى.

كما ركزت الورشة على نقص الطاقة فى مصر ومحاولة إيجاد حلول طويلة وقصيرة المدى وعدم التركيز على حلول على المدى القصير لقطاع معين أو صناعة معينة وأن الاستراتيجية الوطنية بحاجة إلى التركيز على امتلاك مصادر الطاقة وعدم استيرادها.

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