حلو "المارشميلو" من مطبخ منال العالم

المقادير:

- 1 ملعقة كبيرة ونصف جيلاتين سادة

- نصف كوب ماء ساخن

- 2 كوب كريما سائلة

- نصف كوب عسل

- 1 كيس «مارشميلو» كبير

- للتزيين: أناس، فراولة

طريقة التحضير:

1- أحضري صينية مستديرة بمقاس 9 بوصة، وضعي فيها قطعة من «النايلون»، بحيث يبقى جزء من «النايلون» خارج الصينية.

2- ضعي، في كوب صغير، الجيلاتين والماء، وقلّبي بالشوكة إلى أن يذوب الجيلاتين.

3- ضعي، في وعاء الخلاط، الكريما والعسل، وثبتي المضرب الشبكي، ثم شغّلي على سرعة متوسّطة إلى أن تصبح الكريما متماسكة قليلاً.

4- أضيفي الجيلاتين ببطء، مع الاستمرار في تشغيل الخلاط.ثم، أخفقي الكريما إلى أن تصبح جامدة ومتماسكة، مثل «الميرانغ».

5- أسكبي ثلث كمية الكريما في الصينية، وزّعي نصف كميّة «المارشميلو» ونصف كميّة الكريما المتبقية. وزّعي بقية «المارشميلو» وبقية الكريما.

6- أثنـي أطـراف «النايلـون» على الكريما لتتغطّى تماماً. ثم، ضعيها بالبراد لحوالي 6 ساعات، أو طوال الليل.

7- إقلبي الحلو على طبق التقديم، تخلّصي من «النايلون» وزيني بالأناناس والفراولة.قدّمي مباشرةً.



(هذه المقادير تكفي 12 شخص).

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