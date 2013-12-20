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"العشق الممنوع".. يوميا على MBC مصر بدءا من غدٍ

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"العشق الممنوع".. يوميا على MBC مصر بدءا من غدٍ "العشق الممنوع".. يوميا على MBC مصر بدءا من غدٍ

كتب : سهيلة حامد منذ 41 دقيقة

في مزج درامي فريد بين متناقضات النفس البشرية، يغوص المسلسل التركي المُثير "العشق الممنوع"، بين خبايا الحب والخيانة والوفاء والكراهية، على شاشة MBC ، وتتأرجح المشاعر بين الأمل والألم من خلال الأحداث المتلاحقة التي تدور حول "سمر" الفتاة الجميلة التي تعيش في أسرة فقيرة، والتي يقع في حبها "عدنان" وهو رجل غني في الخمسينيات من عمره ويطلبها للزواج، فتوافق رغم فارق السن، هربا من الفقر، وعلى جانب آخر يعود الشاب "مُهند" من فرنسا، ليُقيم في منزل عمه "عدنان" الذي يرعاه، وتنشأ قصة حب بينه و"سمر" تصل إلى العشق والخيانة، ويحاول إنهاء هذه العلاقة بالزواج من ابنة عمه "نهال" التي تحبه بكل براءة، وتتشابك داخل الأحداث عدد من قصص الحب غير المكتملة والتي تتقاطع بين الأبطال بإيقاع مُثير.

مسلسل "العشق الممنوع"، مقتبس عن رواية تركية شهيرة بالاسم نفسه للكاتب "هاليد زيا أوشاكليجيل"، وتعرف بأنها أول رواية تركية عصرية، وحققت رواجاً كبيراً وقت طرحها، وقد حولها لعمل تليفزيوني المخرج هلال سارل، ولعب بطولته، بيرين سات في دور"سمر"، وكيفانتش تاتليتوج في دور "مهند"، وسيلتشوك يونتم في دور "عدنان"، وهازل كايا في دور "نهال".

يُعرض مسلسل "العشق الممنوع" على MBC مصر من السبت إلى الخميس، الساعة 02:00 ظُهرا، ويبدأ عرضه غدا.

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DMC

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