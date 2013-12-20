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بالصور| خريطة برامجية جديدة تجمع المنوعات والمطبخ والمرأة والدراما على "MBC مصر"

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بالصور| خريطة برامجية جديدة تجمع المنوعات والمطبخ والمرأة والدراما على "MBC مصر" بالصور| خريطة برامجية جديدة تجمع المنوعات والمطبخ والمرأة والدراما على "MBC مصر"

كتب : سهيلة حامد منذ 17 دقيقة

انطلاقة متجددة تشهدها شاشة "MBC "، من خلال خريطة متنوعة للبرامج والدراما والأفلام، تتصاعد بصورة تدريجية بداية من غد، حيث تُفتتح خريطة البرامج اليومية المُستحدثة، بفنون المطبخ المصري وأشهى وصفات الأطعمة التي يُقدمها "الشيف حسن"، ومتابعة شاملة لاهتمامات الأسرة، وتقديم النصائح الدينية والطبية والاجتماعية للمرأة المصرية، من خلال برنامج "من القلب للقلب" مع إيمان رياض.

إضافة إلى برامج الترفيه والمنوعات، التي تنطلق غدا ببرنامج "ما لا تعرفونه عن"، والذي يفتتح أولى حلقاته بإطلالة خاصة مع النجمة نانسي عجرم في سهرة غير تقليدية مع أسرتها، وبرنامج "أبشر" الذي يُحاور خلاله "نيشان" مساء "الأحد" الفنانة هيفاء وهبي، وتتواصل برامج المنوعات خلال الأسبوع، بإطلالة للإعلامية وفاء الكيلاني من خلال برنامج "نورت" الذي تستضيف من خلاله نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وبرنامج "اتحدى الخوف" مع نجلاء بدر، وبرنامج "لحظة الحقيقة" مع عباس النوري، وبرنامج "الرابح الأكبر"، إضافة لبرنامج "TH VOICE" "أحلى صوت"، وحلقاته المباشرة، تحت إشراف النجوم كاظم الساهر، وشيرين عبد الوهّاب، وصابر الرّباعي، وعاصي الحلاّني، وبالتوازي مع برامج الترفيه المميزة، ينطلق قريباً البرنامج اليومي "يحدُث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يرصد ويُحلل مختلف الأحداث على مدار اليوم في مصر، بإشراف المدير العام الجديد لـ"أم بي سي مصر" محمد عبد المتعال.

تشهد شاشة "MBC مصر"، بداية من غد، عرض عدة أعمال درامية متنوعة أبرزها، الدراما الاجتماعية "العراف" الذي يشهد إطلالة مختلفة للنجم الكبير عادل إمام، وحسين فهمي، وشيرين، وطلعت زكريا، والمسلسل الكوميدي "أحمد اتجوز مني" مع أحمد فلوكس، وإنجي المُقدم، والدراما التركية المُثيرة "العشق الممنوع"، و"على مر الزمان"، وتتواصل خطة البرامج على "MBC مصر"، بوتيرة تصاعدية خلال الأسابيع القادمة مع مجموعة من المفاجآت ونخبة مميزة من النجوم سيتم الإعلان عنها تباعا.

يُعرض برنامج "الشيف حسن" على MBC مصر يوميا، الساعة 12:15 ظُهرا، كما يُعرض مسلسل "العشق الممنوع" على MBC مصر من السبت للخميس، الساعة 02:00 ظُهرا.

يُعرض برنامج "من القلب للقلب" على MBC مصر يوميا، الساعة 03:00 عصرا، ويُعرض مسلسل "العراف" على MBC مصر من السبت إلى الخميس، الساعة 05:30 مساءً.

كما يُعرض أيضا مسلسل "أحمد اتجوز منى" على MBC مصر من السبت للخميس، الساعة 07:30 مساءً، فيما يُعرض مسلسل "على مر الزمان" على MBC مصر من الأحد للأربعاء، الساعة 08:030 مساءً.

جدير بالذكر أن عرض كل برامج ومسلسلات وأفلام "MBC مصر" تعاد بعد ساعتين على "MBCمصر+2".

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