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دراسة بالقومي للبحوث : الثوم يحسن وظائف الكلي .. و يقاوم الملوثات البيئية

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دراسة بالقومي للبحوث : الثوم يحسن وظائف الكلي .. و يقاوم الملوثات البيئية دراسة بالقومي للبحوث : الثوم يحسن وظائف الكلي .. و يقاوم الملوثات البيئية

كتب : نادية الدكروري الجمعة 20-12-2013 12:00

كشفت نتائج دراسة للدكتورة مهرفان مصطفي ، أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث، أهمية مادة ( DTS) الموجودة بزيت الثوم في تحسين وظائف الكلي.

أوضحت الدراسة المنشورة حديثاً بدورية المركز القومي للبحوث ، أن زيت الثوم يتصدي لأضرار الكادميوم الموجود بالملوثات الصناعية و البيئية ، الذي يتسبب في موت خلايا الجسم و التأثير علي الكلي ، و من خلال مقاومة مادة (DTS) للمواد المضادة للأكسدة بعنصر الكادميوم يمكن حماية خلايا الجسم من التدمير.

رغم إعتراف الدراسة بالفوائد العديدة للثوم ،إلا أنها أوصت بضرورة تناوله بكميات مناسبة تحت إشراف طبي لما يسببه الإفراط في تناول الثوم من أضرار علي صحة الإنسان.

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