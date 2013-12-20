بالصور.. وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مشروع الاستزراع السمكى

تفقّد أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقهما محمود حسين، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، اليوم، الجمعة، الموقع المزمع الموافقة عليه بمنطقة رأس راية الواقعة فى شمال مدينة طور سيناء، لإقامة مزرعة للاستزراع السمكى فى الأقفاص وإنتاج أسماك الدنيس والمحاريات.

أكد وزير الزراعة أن المرحلة الأولى من المشروع، تضمّ 4 أقفاص، ثم سوف يتم فى المراحل القادمة عمل 15 قفصا، مشيرا إلى أن القفص الواحد قطره 18 مترا بعمق 6 أمتار بتكلفة 60 ألف جنيه، ويستطيع القفص الواحد إنتاج من 8 إلى 10 أطنان سمك فى السنة من أسماك الدنيس.

وتوجد مزرعة استرشادية لزراعة المحاريات (بلح البحر)، وهذا النوع له عائد اقتصادى كبير، وأنه سوف يتم تمليك تلك الأقفاص للبدو، وهو ما يساهم فى عائد مادى مناسب لهم.

وعن مشكلة تقنين أوضاع الأراضى الزراعية، أكد الوزير أنه سيتم تقنين الأراضى الزراعية بعد التنسيق مع محافظ جنوب سيناء، وأنه سيتم الانتهاء من ذلك خلال العام القادم.

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة أن المحافظة تتمتّع بـ600 كيلومتر من الشواطئ، وأن البداية هى تجربة الأربعة أقفاص وأنها ليست النهاية، موضحا أنه من الممكن جذب نوع جديد من السياحة إلى منطقة رأس راية المقام عليها المشروع، وهى هواية الصيد لدى بعض فئة من السائحين، وفى مجال التنمية الزراعية أشار المحافظ إلى أن وزير الزراعة صدّق على 25 ألف شتلة زيتون لزراعتها بمنطقة سهل القاع، والتى بها 100 فدان صالحة للزراعة.