32 مليون دولار استثمارات جديدة بمشروع تصنيع مهمات الحفر

عقد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع وفد من الشركات الصينية واليابانية المساهمة فى مشروع الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر المقام بالعين السخنة.

وقد تم استعراض الدراسة الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من مصانع الشركة باستثمارات جديدة 32 مليون دولار، والتى تشمل أعمال المعالجة الحرارية، وزيادة القيمة المضافة لإنتاج مواسير تبطين آبار البترول للاستكشاف والإنتاج، وإتاحة منتج نهائى مصرى المنشأ من مواسير تبطين آبار البترول ومواسير الإنتاج لأول مرة فى أفريقيا، كما يعد المشروع الثانى من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الوزير، فى بيان له اليوم، إلى أن قرار الشركات الصينية واليابانية بضخ استثمارات جديدة لإقامة تلك التوسعات يعود إلى الثقة فى المناخ الاستثمارى داخل قطاع البترول، واستناداً إلى النجاحات ومعدلات النمو الكبيرة التى حققها المشروع المشترك بين الجانبين داخل السوق المصرى.

وأكد الوزير أن قطاع البترول يدعم بقوة التوسع فى أنشطة ومشروعات التصنيع المحلى للمعدات والمهمات البترولية، بما ينعكس إيجابا على اقتصاديات صناعة البترول المصرية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الجوهرى، رئيس الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر، أن مشروع الشركة أسهم بقوة منذ بدء إنتاجه الفعلى فى بداية عام 2011 فى تلبية متطلبات شركات البترول العاملة فى السوق المصرية.

وأكد الجوهرى أن الشركة استطاعت تحقيق حجم تعاقدات بلغت قيمتها حوالى 112 مليون دولار، وهو ما أسهم بقوة فى تشجيع الشركاء من الجانب الصينى واليابانى على اتخاذ قرار بضخ استثمارات جديدة لاقامة المرحلة الثانية من المشروع.

وقال الجوهرى، إن المشروع الجديد سيكون له دور مهم فى الحد من احتكار الشركات العالمية لإنتاج المواسير والمورد الرئيسى للسوق المصرى والأفريقى، هذا بالإضافة إلى أنه سيسهم فى تطوير العديد من المجالات فى المراحل المرتبطة بهذه الصناعة.