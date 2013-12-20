وزير الإسكان يلتقى رؤساء المدن الجديدة ويطالبهم بسرعة توصيل المرافق

عقد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، حضره نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعدوهم، وجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، لدفع الأداء فى هذه المرحلة، خاصة بعد حركة التغييرات التى تم إجراؤها مؤخرا.

وشدد محلب، حسب بيان اليوم، خلال الاجتماع على ضرورة سرعة توصيل المرافق، لافتا إلى أن الانتهاء من توصيل المرافق هو التحدى الأكبر أمامكم، وهى مهمتكم الأولى حاليا، فما فائدة أن تكون لديكم أراضى أو وحدات سكنية، ولكن بلا مرافق، ولذا يجب أن يكون العمل فى جميع مشروعات المرافق على ورديات، 24 ساعة، وتتابعوا تنفيذ ذلك بأنفسكم، فهذا سيحقق عدة أهداف، أولها الانتهاء بسرعة من هذه المشروعات، وثانيا، توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف قائلا: "أريدكم أن تأخذوا قرارات، ما دامت أياديكم نظيفة، ومعتمدين على الله، فلا أريد أن يوقفكم الروتين، فاللوائح والقوانين واضحة، ولذا لا أريد أن ترتعش أياديكم، فالدولة تساندكم، والدولة ليست ضد الاستثمار، والتنمية، لكنها ضد الفساد".

وتابع: كل رئيس جهاز مطلوب منه "نموذج نجاح"، ولو حتى فى شارع واحد، يتم تطويره على أعلى مستوى، كما أن التواجد فى المواقع مهم جدا، ويجب نقل هذه الرسائل إلى أصغر عامل فى الأجهزة، مشيرا إلى ضرورة مقابلة المواطنين، وسماع شكاواهم ومقترحاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم.

وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أجرى حركة تغييرات بين رؤساء المدن الجديدة، وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية يوم الخميس قبل الماضى.

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