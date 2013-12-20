براءة «شفيق» وجمال وعلاء مبارك فى «أرض الطيارين»

حكمان لصالح «الفريق» فى يوم واحد.. و«غيابه» يجعل الحكم نهائياً ولا يجوز الطعن عليه

كتب : طارق عباس وهيثم البرعى منذ 30 دقيقة

برّأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وعلاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق «مبارك»، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لـ«جمعية الضباط الطيارين»، وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أرض الطيارين».

وانتقلت نفس الدائرة إلى محكمة القاهرة الجديدة عقب الحكم للنطق بالحكم فى القضية الثانية المتهم فيها «شفيق» والمعروفة بقضية «إسكان الطيارين»، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية المتهم فيها الفريق أحمد شفيق و10 آخرين من أعضاء جمعية «إسكان الطيارين»، لبطلان أمر إحالة القضية إلى المحكمة.

وقررت إعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى للتحقيق فيها، وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمتها، وهم اللواءات محمد رضا عبدالحميد صقر ومحمود جمال الدين وطارق محمود إبراهيم، أعضاء جمعية «إسكان الطيارين»، وذلك بعد التأكد من محل إقامتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر ومحمد خيرالله، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

بطلان قرار إحالته و10 آخرين فى قضية «إسكان الطيارين» وإعادتها للنيابة

وعقب صدور الحكم سادت الفرحة أهالى المتهمين الذى ترقبوا الحكم بحذر وحضروا من الصباح الباكر لحضور الجلسة، وتبادلوا التهانى بالحكم. صدر الحكمان برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى، وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.

استغرقت الجلسة الأولى 3 دقائق اعتلت فيها المحكمة المنصة وقال رئيسها: «بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات قضت المحكمة، غيابياً للأول وحضورياً للباقين، بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضى المدة قِبَل المتهمين نبيل شكرى ومحمد رضا صقر، وبراءة الفريق أحمد شفيق ومحمد رءوف حلمى ومحمد كمال الصاوى وعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق (مبارك)، من الاتهامات المسندة إليهم». وأبدى الدكتور يحيى قدرى، محامى «شفيق»، سعادته بالحكم، مؤكداً أنه دليل قوى على نزاهة القضاء المصرى، وعدم انسياقه وراء التلفيق أو الملاحقات السياسية من جانب الإخوان.

وقال المحامى هشام مراد، عضو فريق الدفاع عن «شفيق»، إن «القضاء المصرى أطل علينا فى واحدة من أحكامه التى سيشهد لها التاريخ»، مؤكداً نزاهة موكله وأنه سيظل فى خدمة الوطن.

وقالت مصادر قضائية إن «الحكم يعتبر نهائياً بالنسبة للفريق (شفيق)، لحصوله على البراءة غيابياً، ولن يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض»، مشيراً إلى أن النيابة قد تطعن على حكم براءة جمال وعلاء وباقى المتهمين.

كما أشارت إلى أن علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق لن يتم الإفراج عنهما لأنهما لا يزالان محبوسين على ذمة قضية «القصور الرئاسية»، بينما حصلا على قرار إخلاء سبيل فى قضيتى التلاعب فى البورصة ومحاكمة القرن. وحضر إلى أكاديمية الشرطة منذ الصباح الباكر العشرات من أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأعضاء جماعة «أنا آسف يا ريس»، واحتفلوا داخل القاعة عقب صدور القرار، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن الحكم يوضح أن القضايا ضد الفريق «شفيق» وعلاء وجمال ملفقة وكيدية.

يذكر أن المحكمة قررت إعادة المرافعة فى القضية فى أعقاب إصدارها قرارين سابقين بمد أجل الحكم فيها، وجاء سبب إعادة المرافعة، حسبما أوضح رئيس المحكمة المستشار محمد جادو، لتنحى عضو اليسار بهيئة المحكمة المستشار محيىالدين أحمد، لاستشعاره الحرج فى الدعوى، وتعيين عضو جديد آخر، لم يكن حاضراً المرافعات فى القضية.

وضمت لائحة المتهمين فى القضية علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق واللواء طيار نبيل فريد شكرى واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر واللواء محمد رءوف حلمى واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوى، أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأسند أمر الإحالة، الذى أعده أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، إلى المتهمين الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح به، والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالالتزام بالبناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض، ما تسبب فى خسارة قدرت بملايين الجنيهات كحق انتفاع.