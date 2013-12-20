بالصور.. “الإرشاد النفسى وتحقيق الذات” ندوة إعلامية بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد ندوة إعلامية بعنوان ” الإرشاد النفسى وتحقيق الذات ”، فى مقر مدرسة الإعدادية المشتركة حاضرت فيها الدكتور أسماء محمد عيد ، أستاذ بكلية التربية بالوادى الجديد، استهدفت الندوة عدد من أولياء الأمور والمعلمين بالمدرسة وكذلك مجلس الأمناء .

تناولت الندوة الموضوعات الآتية مفهوم الإرشاد النفسى، أسباب اللجوء للإرشاد النفسى ، الفرق بين الإرشاد النفسى والعلاج النفسى ، أهداف الإرشاد النفسى ، أركان عملية الإرشاد النفسى وتم طرح عدد من المشكلات التى تواجه المعلمين فى التعامل مع الطلاب وكذلك التى تواجه أولياء الأمور فى التعامل مع الأبناء خاصة فى مرحلة المراهقة .

وطرحت الدكتورة أسماء عيد كيفية المواجهة بطرق علمية ياتى على رأسها التحفيز الايجابي لتحقيق الأهداف وتفهم متطلبات تلك المرحلة العمرية حتى يمروا منها بسلام وأكدت فى النهاية على ضرورة بناء جسور الثقة بين الأسرة والمدرسة للتغلب على المشكلات التى تواجه الطلاب والقضاء كذلك على الظواهر السلبية التى يعانى منها مجال التعليم فى هذا التوقيت وأشارت الى طرح مبادرة بعنوان (نادى المذاكرة ) يتضمن العاب بجانب مجموعات تقوية للمواد الدراسية للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم لجذب اكبر عدد من الطلاب وخلق تفاعل بينهم .