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دراسة توصى بمزيد من المشى للحد من مخاطر أمراض القلب

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دراسة توصى بمزيد من المشى للحد من مخاطر أمراض القلب دراسة توصى بمزيد من المشى للحد من مخاطر أمراض القلب

قال علماء اليوم الجمعة، إن الأشخاص المقبلين بالفعل على الإصابة بمرض البول السكرى يمكنهم الحد بنسبة كبيرة من مخاطر التعرض للنوبات القلبية بالمشى فقط عشرين دقيقة أخرى يوميا لمدة عام.

ووجدت دراسة عالمية واسعة النطاق أجريت على أشخاص مصابين باختلال مستوى سكر الدم، وهو مقدمة للإصابة بالبول السكرى، أن المشى 2000 خطوة أو أكثر يوميا لمدة عام يحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب الخطرة بنسبة 8%.

ويعانى قرابة 344 مليون شخص فى العالم من اختلال مستوى سكر الدم، وهو ما يعادل 8% تقريبا من عدد البالغين فى العالم، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 472 مليونا بحلول عام 2030 مع زيادة السكان والعادات الغذائية غير الصحية، التى تسهم فى زيادة معدلات الإصابة بالبول السكرى.

وقال توماس ياتس من جامعة ليستر البريطانية، الذى قاد الدراسة، "أشارت دراسات كثيرة سابقة إلى أن التمارين البدنية مفيدة صحيا لمن يعانون من اختلال مستوى سكر الدم، لكن هذه هى أول دراسة تظهر إلى أى مدى يمكن لتغيير سلوك المشى أن يحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والوفيات الناتجة عن هذه الأمراض".

واستخدم فريق الباحثين الذى قاده ياتس بيانات من تجربة غطت أكثر من 9300 بالغ فى أربعين دولة يعانون من اختلال مستوى سكر الدم أو أمراض فى القلب أو على الأقل يواجهون خطر الإصابة بهذه الأمراض.

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