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تصريحات منسوبة لزياد رحباني: فيروز تحب حسن «نصر الله» المؤيد لـ«الأسد»

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تصريحات منسوبة لزياد رحباني: فيروز تحب حسن «نصر الله» المؤيد لـ«الأسد» تصريحات منسوبة لزياد رحباني: فيروز تحب حسن «نصر الله» المؤيد لـ«الأسد»

أثارت تصريحات منسوبة للموسيقي اللبناني زياد الرحباني تفيد بأن والدته المطربة اللبنانية فيروز «تحب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله» ردود فعل جدلية في لبنان، وذلك لأن فيروز كانت حريصة دائمًا على عدم الإفصاح عن توجهاتها السياسية، حسبما نقل موقع «العربية.نت»، الجمعة.

ولم تقف تصريحات «زياد» والتي نشرها موقع «العهد» الإخباري، الذي تردد أنه محسوب على «حزب الله»، عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك ليقدم رؤيته السياسية الخاصة عن الأوضاع في سوريا، مجددا تأييده لما يقوم به الرئيس السوري، متذرعا بأنه لو كان مكانه لفعل الأمر نفسه، حسب الموقع.

وأثارت تلك التصريحات تعليقات صادمة وحادة أحيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذهب البعض إلى القول: «إن كان هذا حقيقة، موقف فيروز، فإنه بلا شك سينال من رصيدها الفني ومحبة الناس».

وذهب البعض إلى التشكيك في مصداقية التصريحات، حيث عُرف عن السيدة فيروز التزامها خلال السنوات الماضية الحياد عندما يتعلق الأمر بالسياسة، مبتعدة كل البعد عن الغناء للزعماء السياسيين، مفضلة بدلا من ذلك تمجيد الأوطان عبر أغانٍ خالدة لبيروت ولدمشق وللقدس.

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