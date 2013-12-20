«الصحة»: 5 عيادات لمرضى الربو الشعبي خلال 2014

أعلنت وزارة الصحة أمس عن اعتزامها فتح خمس عيادات لمرض الربو الشعبي خلال العام 2014، بعد افتتاح خمس عيادات العام الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العيادات في نسبة السيطرة على الربو الشعبي، التي ارتفعت من 56% إلى 65% بعد افتتاح العيادات ومن المتوقع أن تصل إلى 80% خلال العام المقبل.

وجاءت تصريحات الدكتور منى الكواري مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية عقب إطلاق أول دليل وطني للسيطرة على مرض الربو الشعبي في مركز المحيصنة التابع لوزارة الصحة، بحضور أطباء الربو في الوزارة، وأعضاء اللجنة، الذين قاموا بوضع الدليل، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، حول إنشاء عيادات متخصصه للسيطرة وعلاج مرض الربو في الدولة بالتعاون مع شركة جي اس كيه

يعد الدليل أول دليل وطني للسيطرة على مرض الربو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد قام عدد من الكوادر الوطنية بإنشاء هذا الكتيب بناءً على الحالات المتوافدة إلى مراكز ومستشفيات الدولة، التي لم يتم السيطرة عليها بالطريقة المناسبة، وقد تم إطلاق الكتيب للتحكم بالمرض تبعاً للمعايير العالمية واحدث الطرق الطبية والعلمية.

نسب

وأشارت الدكتورة منى الكواري إلى أن نسبة الإصابة بالربو الشعبي تصل إلى حوال 8% بين الذكور و11% بين الإناث وتشكل عبئاً على العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات الصحية والمستشفيات، وكذلك على أسرة التنويم وذلك لارتفاع معدلات انتشارها والتداعيات التي تسببها بين فئات المجتمع، ولهذا قررت إدارة الرعاية الصحية الأولية أن تعمل على وضع دليل الطبي لعلاج الأزمة الربوية في عيادات الرعاية الصحية الأولية على أن يكون دليلاً شاملاً وحديثاً.

وقالت إن الدليل يمثل التوصيات المبنية على الأدلة لضمان أفضل علاج لحالات الأزمة الربوية في الرعاية الصحية الأولية، وتلك التوصيات شاملة البالغين والأطفال المصابين بحالات الربو، ويفيد هذا الدليل العاملين في الرعاية الصحية الأولية من مقدمي الخدمة الصحية، كما يمكن لغيرهم مما يتعاملون مع حالات الربو كأهل المريض أو المدرسين للاستفادة منه.