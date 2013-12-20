ختام برنامج نشر مفاهيم الإبداع بشرطة دبي

شهد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، اختتام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بإدارة الإبداع والابتكار، الذي نفذته الادارة العامة الادارة العامة للجودة الشاملة، والإدارة العامة للتدريب ، تحت عنوان" نشر مفاهيم الإبداع" بالتعاون مع شركة الحلول الذكية للاستشارات، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مدير الادارة العامة للجودة الشاملة، واللواء مستشار خبير محمد سيف الزفين، مدير الادارة العامة للمرور.

شهادات

وقام القائد العام لشرطة دبي بتوزيع الشهادات على المنتسبين خلال فعاليات الختام، مؤكدا على أهمية الموضوعات التي خدمتها أجندة البرنامج على مدار يومين بإشراف خبراء عالميين متميزين، شملت جلسات للعصف الذهني ومناقشات نأمل دائما أن تأتي في صالح جودة العمل والأداء مستقبلا، وتعاونا على تحقيق متطلبات حكومة دبي في شأن معيار الإبداع والابتكار فتكون شرطة دبي كما كانت دائما عند حسن الظن بفضل الجهود المخلصة للمنتسبين بمختلف مواقعهم ومسمياتهم الوظيفية، يعملون لصالح خدمة وطنهم وراحة أبناء مجتمعهم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

ابداع

وتحدث اللواء المزينة عن إدارة الإبداع والابتكار التي تمحورت حولها ورش عمل البرنامج وتشارك خلالها المنتسبون أراءهم وتصوراتهم حول كيفية الانتقال من استخدام أفضل الممارسات إلى تحفيز الفريق للعمل على إيجاد الممارسات المستقبلية وكيفية الانتقال من أفضل الممارسات إلى الممارسات المستقبلية والانتقال من الاعتيادية إلى الإبداع وحالات عملية وتجارب إبداعية، كما حاولت الورشة الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالإبداع والابتكار في شرطة دبي وكيف نصل لتحقيق الادارة بالإبداع وتنمية فرق العمل الإبداعية وماذا تحتاجه للنجاح وكيفية التمكن من الإبداع والابتكار في الادارة والتطبيق.