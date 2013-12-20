أخبار عاجلة

برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب -
نقيب المأذونين يكشف أغرب حالة طلاق لزوجة انفصلت بسبب "صباح الخير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتحاد المصريين بالسعودية يطلق حملة "اقرأ دستورك"

Google+ Print
اتحاد المصريين بالسعودية يطلق حملة "اقرأ دستورك" اتحاد المصريين بالسعودية يطلق حملة "اقرأ دستورك"

أطلق الاتحاد العام للمصريين بالسعودية حملة "اقرأ دستورك" فى العاصمة الرياض مساء أمس الخميس.

وأعلن الاتحاد عن طباعة كميات كبيرة من النسخة المُعتَمَدَة من مشروع الدستور الذى أقرته لجنة الخمسين، ودعا الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، المصريين فى كل مكان للاستفتاء عليه يناير المقبل خارج وداخل .

وأعلن المهندس إمام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن اليوم الجمعة تبدأ أولى ندوات التعريف بالدستور المصرى الجديد بالتعاون مع ملتقى الأسرة المصرية "أسرتى".

يدير الندوة المستشار القانونى مسعد أبو سليمان بحضور أعضاء مجلس إداره الاتحاد وملتقى الأسرة ورئيس الملتقى، محمد شاهين، وكذلك عدد من التجمعات المصرية وذلك فى إطار جهود الاتحاد الدائمة فى التفاعل مع جميع الأحداث التى تهم الوطن.

وتهدف الندوة إلى دعوة كل مصرى فى المملكة لأداء واجبه الوطنى والمشاركة فى رسم مستقبل مصر عبر قراءة الدستور والتوجه فى موعد الاستفتاء إلى المقار الانتخابية التى ستعلن عنها السفارة المصرية قريبا فى المملكة.

وأوضح يوسف أن الاتحاد قام بطباعة 20 ألف نسخة من النسخة السليمة لمشروع الدستور، التى حصل عليها من الهيئة العامة للاستعلامات، توخيا للحذر من النسخ المشوهة التى تقوم جماعة الإخوان المسلمين، بترويجها.

وأضاف يوسف أن الاتحاد سيقيم مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية لأبناء الجالية سيشارك فيها أساتذة القانون المصريين بهدف قراءة مواد الدستور وتوضيح المواد الخلافية، وإزالة اللبس حول النقاط والمواد التى يسعى المشككون إلى إثارتها.

ودعا المهندس إمام يوسف فى ختام تصريحه عموم أبناء الجالية المصرية فى المملكة إلى تغليب مصلحة الوطن، ومستقبل أجيال، والنزول بكثافة إلى مقار الاقتراع للتصويت على دستور مصر المستقبل والتوحد والبعد عن الخلافات الشخصية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - وزير الخارجية الأسبق: المقاربة الأمريكية تتفق مع الفكر المصري في التعامل مع الإرهاب

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

مساء dmc - الهيئة القبطية الأمريكية: زيارة السيسي عيد للجالية المصرية .. ويتم حشد أتوبيسات لإستقباله

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي - الأحد 02 أبريل 2017