اتحاد المصريين بالسعودية يطلق حملة "اقرأ دستورك"

أطلق الاتحاد العام للمصريين بالسعودية حملة "اقرأ دستورك" فى العاصمة الرياض مساء أمس الخميس.

وأعلن الاتحاد عن طباعة كميات كبيرة من النسخة المُعتَمَدَة من مشروع الدستور الذى أقرته لجنة الخمسين، ودعا الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، المصريين فى كل مكان للاستفتاء عليه يناير المقبل خارج وداخل مصر.

وأعلن المهندس إمام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن اليوم الجمعة تبدأ أولى ندوات التعريف بالدستور المصرى الجديد بالتعاون مع ملتقى الأسرة المصرية "أسرتى".

يدير الندوة المستشار القانونى مسعد أبو سليمان بحضور أعضاء مجلس إداره الاتحاد وملتقى الأسرة ورئيس الملتقى، محمد شاهين، وكذلك عدد من التجمعات المصرية وذلك فى إطار جهود الاتحاد الدائمة فى التفاعل مع جميع الأحداث التى تهم الوطن.

وتهدف الندوة إلى دعوة كل مصرى فى المملكة لأداء واجبه الوطنى والمشاركة فى رسم مستقبل مصر عبر قراءة الدستور والتوجه فى موعد الاستفتاء إلى المقار الانتخابية التى ستعلن عنها السفارة المصرية قريبا فى المملكة.

وأوضح يوسف أن الاتحاد قام بطباعة 20 ألف نسخة من النسخة السليمة لمشروع الدستور، التى حصل عليها من الهيئة العامة للاستعلامات، توخيا للحذر من النسخ المشوهة التى تقوم جماعة الإخوان المسلمين، بترويجها.

وأضاف يوسف أن الاتحاد سيقيم مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية لأبناء الجالية سيشارك فيها أساتذة القانون المصريين بهدف قراءة مواد الدستور وتوضيح المواد الخلافية، وإزالة اللبس حول النقاط والمواد التى يسعى المشككون إلى إثارتها.

ودعا المهندس إمام يوسف فى ختام تصريحه عموم أبناء الجالية المصرية فى المملكة إلى تغليب مصلحة الوطن، ومستقبل أجيال، والنزول بكثافة إلى مقار الاقتراع للتصويت على دستور مصر المستقبل والتوحد والبعد عن الخلافات الشخصية.