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"الفيومى": ربط نهر الكونغو بالنيل لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

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"الفيومى": ربط نهر الكونغو بالنيل لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية "الفيومى": ربط نهر الكونغو بالنيل لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

أكد الدكتور إبراهيم الفيومى رئيس فريق العمل بمشروع تنمية أفريقيا، أن ربط نهر الكونغو مع نهر النيل، لا يتعارض أبداً مع القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للمياه.

وأضاف الفيومى فى تصريحات خاصة، أن نهر الكونغو يضخ حوالى 42 ألف متر مكعب تهدر فى الثانية الواحدة، وأن هذا الهدر يخلق ممرا داخل المحيط طوله حوالى 130 كيلو متر مربع.

وأشار الفيومى إلى أن الدراسات تؤكد أن هناك تماسا لحوض نهرى النيل والكونغو، وأن نهر الكونغو محلى وليس نهرا دوليا، وهو ما ﻻ يعيق إجراء المشروع بما ﻻ يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات المياه.

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مصر 365