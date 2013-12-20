بالصور.. تسليم 8 بنادق الية و2 رشاش جيرانوف في إطار مبادرة تسليم الأسلحة بسوهاج

قامت احدي العائلات بمركز طهطا بسوهاج بالتقدم لمديرية الأمن لتسليم الأسلحة.

وقام كل من إسلام طلعت عبد العال سليمان سن 23 حاصل على دبلوم صنايع [ رشاش جيرانوف روسي متعدد يحمل

> رقم 839 CB – عدد "100" طلقه حيه عيار 950 م ]، و على فاروق عبد العال سليمان ” وشهرته زكريا جمال ” سن 23 طالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج [ رشاش جيرانوف متعدد روسي مطموس الأرقام – عدد "50" طلقه حيه عيار 7.62×39 ]، و ممدوح عبد العاطي عبد العال سليمان سن 58 مزارع [ بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 18806 56-1 ومثبت بها سونكى من الأمام – خزينة خالية من الطلقات ]، و حسين أبو ضيف محمود عميرة سن 67 حاصل على دبلوم ثانوي صنايع [بندقية بلجيكي ذات خزينة بداخلها عدد "3" طلقات حيه عيار 7.62×76م مطموسة الأرقام ]، وعمر شفيق عبد العال سليمان سن 59 مزارع [ بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 59575 ذات دبشك خشبي مثبت بها خزينة بداخلها عدد "3" طلقات حيه من ذات العيار ]، و ثروت عبد العاطى عبد العال سليمان سن 55 مزارع [ بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 955010 بدبشك حديدي ينطوي وينفرد مثبت بها خزينة بداخلها عدد "3" طلقات حيه من ذات العيار ] ، عمر السيد احمد عويس سن 27 طالب [ بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 24988 GL 1978 بدبشك حديدي ينطوي وينفرد ومثبت بها خزينة بداخلها عدد "2" طلقه حيه من ذات العيار]، على محمد عبد العال سليمان سن 64 مزارع [ بندقية بلجيكي اسرائيلى مطموسة الأرقام بدبشك خشبي ومثبت بها خزينة بداخلها عدد "3" طلقات حيه من ذات العيار]، ومحمد دسوقي عبد الرحمن إسماعيل سن 51 صاحب مكتب مقاولات عمومية [ بندقية آلية عيار 7.62×39

> تحمل رقم 05940 AS 1987 وكذا رقم 05940 على غطاء الأجزاء المتحركة بدبشك حديدي ينطوي وينفرد ومثبت بها خزينة خالية من الطلقات ]، وطارق سليمان عطية الله سليمان سن 42 مدرس [ بندقية بلجيكي "اسرائيلى " عيار 7.62×39 " 3 نظام " تحمل رقم 06143735 / 2 –103 - AK من الناحية اليسري ورقم 353 على جسم السلاح من الناحية اليمنى بدبشك فبر مثبت بها خزينة خالية من الطلقات ]، و قرروا بأنهم حضروا من تلقاء أنفسهم للتخلي عن سلاحهم الذي قاموا بشرائه نظراً للظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد وللاستقرار الأمني وقيام الأجهزة الأمينة ببذل جهودها في تحقيق السيطرة الأمنية، وحفظ الأمن والنظام الأمر الذي لا يستدعي حملهم أسلحة نارية غير مرخصة.

تم التنسيق مع القوات المسلحة وقام العميد اشرف سامى – قائد قوة تأمين المنطقة المركزية بسوهاج باستلام تلك الأسلحة.