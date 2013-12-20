انيستا يوافق على تمديد عقده مع برشلونة حتى 2018

قال ساندرو روسيل رئيس برشلونة يوم الخميس ان صانع اللعب اندريس انيستا وافق على تمديد عقده لثلاث سنوات حتى 2018 مع بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وأعلن روسيل في مؤتمر صحفي ان العقد يتضمن بندا للتجديد على اساس سنوي وفقا لعدد مشاركات انيستا صانع لعب منتخب اسبانيا مع الفريق.

وقال روسيل “نحن سعداء للغاية.. اعتقد انها هدية عيد ميلاد رائعة لكل مشجعي برشلونة.”

يُذكر أن انيستا هو احد خريجي اكاديمية ناشئي برشلونة وانضم للنادي في سبتمبر ايلول 1996 وهو في سن 12 عاما، وظهر للمرة الأولى مع الفريق في دوري ابطال اوروبا عام 2002 وساهم في حصول النادي على 21 لقبا.

وأحرز انيستا هدف اسبانيا الوحيد في الوقت الاضافي ليقود بلاده للفوز 1-صفر على هولندا في نهائي عام 2010 والحصول على لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

رويترز