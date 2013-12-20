ارتفاع منسوب مياه بحيرة الأصفر بالأحساء يحطم أحد (العقوم)

شهدت محافظة الأحساء فجر أمس الخميس انهيار ( عقم ) يحيط ببحيرة الأصفر مما أدى إلى اندفاع المياه على مساحة كبيرة وأدت إلى إحداث أضرار في المنطقة إلا أنه لم ينتج أي أضرار بشرية.

المياه تصل لمسافة 30 كيلواً.. وداهمت طريق العقير

وعلمت (الرياض) من مصدر أمني أن عقماً يحيط ببحيرة الأصفر من الجهة الشرقية من البحيرة انهار في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس نتيجة سقوط الأمطار بكثافة هذا العام، وأدى ذلك إلى اندفاع سيول من المياه من البحيرة باتجاه شاطئ العقير، وقدر المصدر أن المياه وصلت لمسافة أكثر من 30 كيلو متر، كما علمت (الرياض) أن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء تابع الحادثة، ووجه سموه بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات الحكومية المعنية بمشاركة الإمارة للوقوف على الوضع ميدانياً وإيجاد حلول عاجلة ورفع تقرير لسموه عن الحادثة، وأضاف المصدر أن جميع الجهات الأمنية من الشرطة والدفاع المدني والمرور وكذلك هيئة الري والصرف والأمانة باشرت عملها وتراقب الوضع.

وتسبب انهيار العقم وتدفق هذه المياه إلى إحداث حالة من الإرباك المروري في الطريق الذي يصل مدينة الهفوف بشاطئ العقير، فيما تابعت شركة الكهرباء أعمدة الضغط العالي التي تمر في المنطقة خوفاً من إصابتها بالأضرار.

يشار إلى أن بحيرة الأصفر (شرق الأحساء) تكونت منذ أكثر من نصف قرن جراء تدفق مياه الصرف الزراعي القادم من الواحة، ويصل طولها إلى خمسة وعشرين كيلومتر أما العرض فيتغير بين الصيف والشتاء، وتعد البحيرة مكاناً لاستقبال الطيور المهاجرة، وتعد البحيرة مكاناً جاذباً لكثير من محبي المواقع الطبيعية، وقد حظيت البحيرة باهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية، كما حظيت باهتمام أمانة الأحساء حيث تم جلب خبراء من استراليا لمحاولة دراسة بيئتها وتأهيلها وتحويلها إلى موقع سياحي .