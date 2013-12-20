«الداخلية» تحدد مواقع الصيد وتمنع استخدام الأسلحة التي تصطاد أكثر من حيوان

حددت وزارة الداخلية في بيان صادر منها فترات ومواقع الصيد لهذا العام 1435 ه وفي ما يلي نص البيان الذي أصدرته الوزارة بهذا الشأن:

تعلن وزارة الداخلية لعموم المواطنين بالمملكة بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين حرصاً منها على الحفاظ على الحياة الفطرية في البلاد قد حظرت وبشكل قاطع ما يلي: أولاً: حظر صيد جميع الطيور الفطرية المهاجرة بكافة أنواعها وبأي وسيلة كانت خوفاً من انتقال مرض أنفلونزا الطيور إلى الإنسان والدواجن من خلال صيد هذه الطيور والاحتكاك بها. ثانياً: صيد الغزلان والوعول والمها وكذا المفترسات مثل النمر العربي والوشق والذئب والضبع والطيور الجارحة في مختلف أوقات السنة. ثالثاً: استعمال بنادق الرش والشوزن أو أي أسلحة نارية أو استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان كما يحظر صيد الضب باستخدام عادم السيارة أو الإغراق بالماء. رابعاً: الصيد ليلاً. خامساً: صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى وفي المناطق المحمية التي حددتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية وهي كالتالي: 1 محمية أم القماري. 2 محمية جرف ريدة. 3 محمية الوعول. 4 محمية محازة الصيد. 5 محمية جزر فرسان. 6 محمية الطبيق. 7 محمية حرة الحرة. 8 محمية الخنفة. 9 محمية مجامع الهضب. 10 محمية عروق بني معارض. 11 محمية التيسية. 12 محمية الجندلية. 13 محمية نفود عريق الدسم. 14 محمية الجبيل. 15 جبل شدا الأعلى. 16 محمية سجا وأم الرمث.

كما يمنع الصيد بجميع أشكاله ووسائله في منطقة الربع الخالي التي يحدها من الشرق والجنوب خط حدود المملكة مع الدول المجاورة، ومن الجنوب الغربي والغرب والطريق المسفلت بين الوديعة وقرية الفاو، ومن الشمال المنطقة الوسطى من سلوى إلى زبدة إلى قلمة ندقان إلى بئر فاضل إلى عرق القصباء إلى ريداء إلى البليدة إلى القوانس حتى قرية الفاو. وعلى من يمارس الصيد قرب المناطق المشار إليها مراجعة أقرب محافظة أو أي مركز حكومي حتى لا يقع تحت طائلة النظام. ويسر وزارة الداخلية أن تعلن للعموم بأن فترات الصيد للأنواع الفطرية المسموح بصيدها هذا العام وهي الأرانب فقط ستكون على النحو التالي: لمدة أربعين يوماً تبدأ من 17-2-1435ه ،20-12-2013م إلى 28-3-1435ه ،29-1-2014م . وتهيب وزارة الداخلية بالجميع التقيد بذلك وتوجه الانتباه إلى أن الصيد لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من إمارات المناطق طبقاً لنظام الصيد ولائحته التنفيذية، وأن من يخالف ذلك أو يزاول الصيد قبل البداية المحددة له أو يقوم بالصيد بعد انتهاء الفترة المحددة للأنواع الفطرية أعلاه أو يستعمل أدوات غير مرخص باستعمالها أو يزاول الصيد في غير المواقع المسموح بها سيعرض نفسه للعقوبات والغرامات ومصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في الصيد التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وقد بلغت إمارات المناطق بتوقيف المخالفين والرفع عنهم. شاكرين للجميع تقيدهم بذلك للمصلحة العامة، والله الموفق.