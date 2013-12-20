النائب الثاني: القوات العسكرية مكملة بعضها لبعض وهدفها حماية الوطن والمواطن والمقيم

عبر صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين عن اعتزازه برجال الحرس الوطني، مؤكداً ان ما شاهده من عتاد وتدريب يعد من اعلى المستويات في الاجهزة العسكرية، مشيراً الى اهمية الحرس الوطني بقوله انه اتخذ من اسمه دلالة فالحرس بالفعل يعتمد عليه بعد الله لحراسة الوطن".

واضاف سموه في تصريح صحفي عقب رعايته حفل اختتام التمرين الميداني "ولاء وفداء 4" الذي نظمته وزارة الحرس الوطني بميدان المئوية شرق مدينة الرياض ان جميع القوات العسكرية السعودية مكملة بعضها لبعض وتعد منظومة واحدة وصفاً واحداً لحماية الوطن والمواطنين.

وفي تعبير طريف لسمو النائب الثاني قال سموه "يوم أشتد الرمي وقف شعر رأسي اعتزازاً بما وصلت اليه قوات الحرس الوطني".

متعب بن عبدالله: دول الخليج هي القوة الحقيقية في الشرق الأوسط.. و2015 موعد تسلم طائرات الأباتشي والبلاك هوك

من جانبه اكد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ان دول مجلس التعاون الخليجي هي القوة الحقيقية في الشرق الأوسط، متمنياً ان تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين بتطبيق الاتحاد الخليجي قريباً، ولفت الى ان دعوة خادم الحرمين للاتحاد تهدف الى اتحاد القوة في اتصالاتنا الخارجية وقوتنا الامنية والدفاعية والاقتصادية اما ما عدا ذلك فكل دولة حرة بكل ما هو موجود فيها من نظم وقوانين.

وبين سموه ان الحرس الوطني جاهز متى ما طلب منه المشاركة مع قوة الخليج التي ستنشأ قريباً والبالغ عددها 100 الف مؤكداً ان هذه القوة تعطي الاطمئنان والاستقرار لهذا الجزء من الوطن العربي ما ينعكس بالقوة على الامتين العربية والإسلامية.

وأعلن وزير الحرس الوطني عام 2015 م موعداً لنسلم الدفعة الاولى من طائرات الأباتشي والبلاك هوك، موضحاً ان مهمة الحرس الوطني معروفة مع مقام وزارة الدفاع في الدفاع عن الوطن ومع مقام وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار داخل المملكة، ومبيناً في الوقت ذاته ان الحرس الوطني بأمر خادم الحرمين الشريفين جاهزاً لكل ما يطلب منه في أي لحظة.

الفريق الناهض: قوات الحرس درع حصين يصون المقدسات ويردع من يسعى إلى النيل من بلادنا

وكان في استقبال سمو النائب الثاني عند وصوله مركز العمليات التعبوي لتمرين "ولاء وفداء 4" صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومعالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي رئيس الجهاز العسكري قائد التمرين الفريق محمد بن خالد الناهض.

وقد وصل في معية سمو النائب الثاني، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

وبعد أن صافح سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز كبار قادة الحرس الوطني وأركانات المركز، تفقد مقر فريق التخطيط والسيطرة، واستمع لشرح من مدير إدارة التدريب اللواء الركن محمد بن عبدالله القرني عن مهام فريق التخطيط وأركانات المعركة في التمرين، ثم تجول سموه داخل أجزاء المركز، واستمع لشرح من المسئولين عن المهام والواجبات التي تقوم بها الخلايا المتعددة في المركز.

إثر ذلك توجه سمو النائب الثاني للمقر الرئيسي للحفل الختامي، حيث عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ سموه مكانه بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي رئيس الجهاز العسكري قائد التمرين الفريق محمد بن خالد الناهض كلمة بهذه المناسبة قال في مستهلها : "إن هذه التمارين تشكل إضافة مهمة لمنظومة الحرس الوطني وتعزز دوره العسكري ليكون على استعداد تام ودائم وجاهزية كاملة في جميع الأحوال والظروف" مؤكداً أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لجميع القطاعات العسكرية - حفظه الله - الذي رعى وتبنى تطوير الحرس الوطني خطوة خطوة وفتح له كثيرا من المجالات ليستوعب جميع أبناء الوطن حتى أصبح أحد المكتسبات الرائدة في كل المجالات الحضارية والصحية والثقافية والتعليمية إضافة إلى رسالته الأساسية وهي أمن وحماية هذا الوطن والمحافظة على مقدساته ومقدراته.

وعبر عن شكره وتقديره لسمو وزير الحرس الوطني الذي عايش الحرس الوطني ضابطًا ومسؤولاً ووزيراً من خلال مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء.

وأكد الفريق الناهض أن منسوبي الحرس الوطني يمثلون درعا حصيناً يحمي الأرض ويصون المقدسات ويردع من يسعى للنيل من هذه البلاد الطاهرة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

إثر ذلك بدأ العرض العسكري الذي تضمن استعراضاً لنماذج متنوعة للآليات والعربات العسكرية والأسلحة الجديدة، حيث استمع سمو النائب الثاني إلى إيجاز كامل عن مهام وقدرات تلك الأسلحة والآليات.

ثم سلم سموه راية الوحدة لكتيبة مدفعية الميدان الثالثة للواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي بعد أن استكملت برنامجها التدريبي، واستمع لإيجاز عن التمرين والرماية الحية قدمه رئيس هيئة العمليات رئيس أركان التمرين اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد العماج.

عقب ذلك أطلق الأمير مقرن بن عبدالعزيز إشارة البدء للرماية الحية للتمرين الميداني "ولاء وفداء 4" التي اشتملت على مشاركة العديد من الأسلحة المتنوعة وتبرز قدرات وإمكانات قوات الحرس الوطني.

بعدها صافح سمو النائب الثاني كلا من قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي قائد قوة الواجب (عبدالله) صاحب السمو اللواء ركن تركي بن عبدالله بن محمد والضباط المشاركين في التمرين.

ثم تسلم سموه هدية تذكارية من سمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.

كما تسلم سمو وزير الحرس الوطني درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من معالي رئيس الجهاز العسكري قائد تمرين "ولاء وفداء 4".

وفي ختام الحفل، أقام سمو وزير الحرس الوطني مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.

ثم عزف السلام الملكي، وغادر سموه مقر الحفل مودعاً بالحفاوة والتكريم.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله المشاري عضو مجلس الشورى، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

كما حضره معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، ومعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومعالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، ومعالي المستشار في مكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، ورؤساء الهيئات العسكرية، وأركانات التمرين، وأمراء الأفواج، وعدد من أصحاب المعالي ومن كبار المسئولين من مدنيين وعسكريين.