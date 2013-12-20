وزير الداخلية السابق: "مصر بلدي" تهدف لدعم مؤسسات الدولة.. ونساند السيسي إذا ترشح

كتب : جهاد أحمد الجمعة 20-12-2013 00:40

قال أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والمنسق العام لحركة مصر بلدي، إن الهدف من إنشاء الحركة دعم مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة وحماية مصر حتى لا يخطفها الإخوان مرة أخرى.

وأضاف جمال الدين، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "360 درجة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الحركة تطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي لقطع الطريق على أنصار جماعة الإخوان، مشيرا إلى تأييد الحركة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

ودعا جمال الدين المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ"نعم" لاستكمال خارطة الطريق.

وأكد جمال الدين دعم حركة "مصر بلدي" للفريق عبد الفتاح السيسي إذا قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن السيسي لن يترشح إلا اذا طالبه الشعب بذلك.