"طباعة خلايا العين" أمل جديد للإبصار

تمكن فريق من الباحثين من التوصل إلى طباعة خلايا عينية، يمكنها أن تستخدم فى علاج فقدان البصر بنجاح، حيث نشرت "بى بى سى نيوز"، قيام فريق من جامعة كامبريدج بابتكار جديد، يمهد الطريق لعمل خلايا تزرع فى الأفراد، الذين يعانون من مشاكل الشبكية، وهى الطبقة الحساسة للضوء فى مؤخرة العين، وهى خطوة أولية لابد من إجراء المزيد من الدراسات بعدها.

واستطاع فريق الباحثين طباعة نوعين من الخلايا العينية فى شبكية الفئران البالغة، من خلال طابعة إنكجيت، النوعان هما الخلايا العقدية العصبية، والخلايا الضامة العصبية.

> وأوضح الباحثون أن وظيفة هذه الخلايا هى نقل المعلومات من العين إلى أجزاء معينة من الدماغ، كما أنها توفر الدعم والحماية للخلايا العصبية. وظلت الخلايا المطبوعة حية، ومحتفظة بقدرتها على النمو، والبقاء فى المختبر.

وقال المشاركون فى الدراسة البروفيسور كيث مارتن، والدكتور باربرا لوربر، من مركز "جون فان جيست" لإصلاح المخ فى جامعة كامبريدج، "إن فقدان الخلايا العصبية فى شبكية العين سمة من سمات كثير من الأمراض المسببة للعمى، وهذه الشبكية لها بنية منظمة، ودقيقة فى علاقة الخلايا مع بعضها، كى تؤدى وظيفة الإبصار".

وأوضحوا أنه "قد أظهرت دراستنا، ولأول مرة، أن الخلايا المأخوذة من الجهاز العصبى المركزى الناضج والعين يمكن طباعتها باستخدام طابعة "إنك جيت كهروضغطية"، إلا أن نتائجنا أولية، ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل، لكن هدفنا من ذلك هو تطوير هذه التكنولوجيا، لاستخدامها فى إصلاح الشبكية فى المستقبل"، والتخطيط الآن قائم لطباعة المزيد من الخلايا فى شبكية العين، كالعصى والمخاريط.

واستطاع علماء إصلاح العمى فى الفئران، باستخدام زرع الخلايا الجذعية، وهناك دراسات واعدة فى مجال زراعة شبكية إلكترونية فى المرضى.

تقول كلارا إيجلين، بالمعهد الملكى الوطنى للمكفوفين، "من الواضح أنها لا تزال فى مرحلة مبكرة جدا، وهناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث، لتطوير هذه التكنولوجيا لاستخدامها فى البشر، وهو بحث يفتح أبوابا تكنولوجية جديدة، وقت ما يتم التمكن منها، ستكون رائعة جدا".

وتضيف، أن استعادة جزء صغير من الرؤية، تحدث فرقا حقيقيا بالنسبة لبعض الناس، يكفى أن يخرج من المنزل بمفرده، هذا يمكن أن يعزز ثقة الناس فى أنفسهم، وفى استقلالهم.

وأضاف البروفيسور جيم بينبريدج، من مستشفى مورفيلدز للعيون فى لندن، "إن استطاعت الخلايا المطبوعة أن تدوم، هذا يفتح الاحتمالية أمام إنتاج خلايا شبكية دقيقة منظمة، وهذا أمر مثير، لأننا سنستطيع إعادة الإبصار للناس، فسبب العمى عادة هو انتكاس الخلايا العصبية فى العين، وهناك تطورات تمت فى السنوات الأخيرة فى موضوع زراعة الخلايا".