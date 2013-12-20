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نجوم الرجاء: الحلم لم ينته بعد .. والبنزرتي أخرج قدراتنا

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نجوم الرجاء: الحلم لم ينته بعد .. والبنزرتي أخرج قدراتنا نجوم الرجاء: الحلم لم ينته بعد .. والبنزرتي أخرج قدراتنا

مراكش (أ ش أ) أكد لاعبو نادي الرجاء البيضاوي فى معرض تعليقهم على فوزهم الكبير، الليلة الماضية، على نادي اتليتكو مينيرو البرازيلي في الدور قبل النهائي لبطولة العالم للأندية في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن العزيمة والتخطيط والجمهور كانوا وراء هذا الانتصار على بطل أمريكا الجنوبية الذي جعلهم أول فريق عربي يصل للمباراة النهائية.

وقال نجم الفريق محسن ياجور "لم ينته الحلم بعد، وسنبذل الغالي والنفيس كي يتواصل حتى صافرة النهاية ضد البايرن"،

وأضاف صاحب الهدف المغربي الأول والمتسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني "لا نستسلم أبدا، ويمتلك فريقنا موارد ذهنية لا تنضب".

وأكد ياجور دور المدير الفني التونسي فوزي البنزرتي في هذا الانجاز، مضيفًا "صحيح أنه استطاع استخراج أفضل ما لدينا وأعاد لنا الثقة في النفس بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال.

أضف أن له نزعة هجومية أكبر من مدربنا السابق، ولا يتوقف عن الهجوم أيا كانت وقائع المباراة".

من جانبه قال اللاعب الكونغولي ديو كاندا "درسنا فريق أتليتيكو جيدا، وكنا نعلم أنهم سيحاولون الضغط على محور دفاعنا. وكنا نعرف أننا سنحصل على فرص سانحة إذا قاومنا هذا التكتيك وأفلحنا في الخروج بالكرة بذكاء وسرعة عبر الأطراف".

يشار إلى أن فرحة جماهير الفريق استمرت حتى الصباح في مراكش والدار البيضاء، وستتواصل الاحتفالات طوال الأيام القادمة، وربما يكون في ذلك فأل خير على المغاربة قبل الموقعة الحاسمة ضد بايرن ميونيخ في المباراة النهائية

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