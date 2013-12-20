جمعية رعاية الأحداث تشارك في ملتقى الشباب بالكويت

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني والثلاثين للدورة السادسة، وذلك بحضور سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، الدكتور محمد مراد عبد الله، الأمين العام، والدكتور منصور العور، الأمين المالي، إلى جانب حضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور خليفة السويدي، والدكتورة مريم كلداري، والدكتورة موزة غباش، وبدرية عبد الله الياسي، وفاطمة المغني.

موضوعات

واستعرض الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس الجمعية، في بداية الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، التي سيتم تداولها على جدول الأعمال، منها: عرض دعوة كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، بخصوص مشاركة الجمعية بالملتقى السنوي العاشر تحت عنوان: " الشباب والمجتمع .. قضايا معاصرة"، خلال الفترة من 25 27 مارس 2014م، الذي سيتم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشباب في المجتمع العربي، من حيث الحراك السياسي، والشباب والتكنولوجيا، وأثر وسائل الاتصال في الشباب، وذلك من خلال تقديم أوراق بحثية، وإقامة ورش عمل، وتنظيم معرض على هامش الملتقى.

واعتمد المجلس الموافقة على المشاركة في الملتقى بوفد من الجمعية يمثله سلطان صقر السويدي، والدكتور محمد مراد عبد الله، حيث ستشارك الجمعية بورقة بحثية حول:" شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في نشر الأفكار الهدامة ". والموضوع الذي تم تحديده للمشاركة في الملتقى تتناول أحد أهم التحديات المجتمعية المعاصرة.

توصيات

كما استعرض المجلس أهم التوصيات التي طرحها الملتقى الثقافي الذي تناول موضوع " التحولات الاجتماعية في ظل الثقافة الإلكترونية "، الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، حيث تم مناقشة مدى الاستفادة منها لكون شبكات التواصل الاجتماعي هي التقنية الأسرع انتشاراً، حيث أوصت الحلقة بعدة توصيات؛ منها: عقد دورات تدريبية وورش عمل لأولياء الأمور، للاطلاع على البرامج الخاصة بالحماية على الأجهزة الذكية، التوعية بمخاطر الاستخدام غير الآمن لتلك الأجهزة وللشبكات المعلوماتية، إلى جانب إعداد دراسات وبحوث ميدانية خاصة بمخاطر الاستخدام السلبي لتلك الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي، وناشدوا وسائل الإعلام بتكثيف نشر الوعي بتلك المخاطر.

كما تم التطرق إلى استعراض المقترحات الخاصة بأعضاء لجنة تحكيم جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء، باعتبار أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الأسر المواطنة لتحقيق الرعاية المثلى لأبنائها في مختلف المراحل العمرية ولا سيما في المراحل الأكثر حاجة للرعاية من فئات الأطفال والمراهقين ليكونوا نماذج، يحتذى بها في تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والمادية التي تنأى بهم عن دروب الانحراف وتأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين وناجحين مستقبلاً.

الحفل السنوي

تم تحديد موعد الحفل السنوي الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2013 م، ليكون يوم الخميس الموافق 30 يناير 2014م، حيث سيتضمن الحفل تكريم الجهات الحكومية والخاصة التي أسهمت في إنجاح برامج وأنشطة الجمعية لعام 2013م، ويشمل التكريم أيضا الجهات التي أسهمت في التوظيف الصيفي للطلاب، إضافة إلى لجان تحكيم(( مسابقات صيف بلا فراغ 2013م))، وتكريم الرعاة الرسمين للمسابقات التي تنظمها الجمعية، إلى جانب تكريم كل من المحاضرين الذين أسهموا في برامج التوعية، ووسائل الإعلام التي أسهمت في نشر أخبار وبرامج الجمعية لعام 2013م .