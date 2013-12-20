سرقة سبائك ذهب بـ1.2 مليون درهم من مطار دبي

نظرت محكمة الجنايات في دبي امس قضية سرقة سبائك ذهب من مطار دبي الدولي، تقدر قيمتها بمليون وربع المليون درهم، ومتهم فيها سبعة اشخاص من جنسيات آسيوية وخليجية.

وأظهرت تحقيقات النيابة ان أحد المتهمين، ويدعى (ع ع ع) خليجي، يعمل رجل أمن في الإدارة العامة لأمن المطارات، ومسؤول عن تفتيش المسافرين في المنطقة المختصة بتحويل الرحلات في المبنى رقم 3 في المطار، سرق الأموال المنقولة، وهي سبع سبائك ذهبية تقدر قيمتها بنحو مليون وربع المليون درهم، بالاشتراك مع متهمْين آخريْن يعملان معه في نفس الإدارة، وكانا معه في نفس الوردية، اعترفوا جميعا خلال الاستجواب بما نسب اليهم من اتهامات، فيما وجهت النيابة للبقية تهمة حيازة اموال متحصلة من "الجريمة"، في ظروف قالت انها تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وتعود السبائك المسروقة، وفق البلاغ المقدم فيها، الى إفريقي يعمل في شركة اوغندية متخصصة في تجارة الذهب.